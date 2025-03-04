Την έναρξη της πολυετούς συνεργασίας τους ανακοίνωσαν η Euroleague Basketball και ο Όμιλος ΔΕΗ, κορυφαίος ενεργειακός όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η ΔΕΗ γίνεται επίσημος χορηγός για τις διοργανώσεις Turkish Airlines EuroLeague και BKT EuroCup, στην Ελλάδα, μέχρι το 2027.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η ΔΕΗ θα εμφανίζεται σε περίοπτη θέση στους αγώνες των ελληνικών ομάδων της Euroleague και του EuroCup, εντός γηπέδου αλλά και στις τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Επιπλέον, η συνεργασία θα αξιοποιήσει το εκτεταμένο ψηφιακό οικοσύστημα της Euroleague Basketball, προσφέροντας στη ΔΕΗ ευκαιρίες για μοναδική προβολή και αλληλεπίδραση μέσω πολλαπλών ψηφιακών πλατφορμών. Παράλληλα, η συνεργασία θα επικεντρωθεί σε πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την αποστολή της ΔΕΗ να προωθεί λύσεις καθαρής ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τη ΔΕΗ στην οικογένεια συνεργατών της Euroleague Basketball

Η ένταξη ενός κορυφαίου ενεργειακού ομίλου στο χορηγικό μας χαρτοφυλάκιο ενισχύει τη δέσμευσή μας να συνεργαζόμαστε με κορυφαία brands σε στρατηγικούς κλάδους», δήλωσε ο Gawain Davies, Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball. «Η Ελλάδα αποτελεί μια από τις βασικές μας αγορές, και η συνεργασία με τη ΔΕΗ είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις φιλοδοξίες μας να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε το brand της Euroleague στη χώρα, ενισχύοντας την απήχηση του αθλήματος και προσφέροντας μια συναρπαστική μπασκετική εμπειρία στους παθιασμένους φιλάθλους μας».

Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, κα. Σοφία Δήμτσα, δήλωσε σχετικά: «Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για εμάς στη ΔΕΗ να

συνεργαζόμαστε με έναν κορυφαίο αθλητικό θεσμό που αναδεικνύει το ταλέντο, το πάθος και την ευγενή άμιλλα. Η έναρξη της συνεργασίας μας με την Euroleague Basketball σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην ήδη στενή σχέση μας με το άθλημα, ενισχύοντας την παρουσία μας στο μπάσκετ σε όλες τις μορφές του. Στηρίζουμε έμπρακτα τον αθλητισμό, τη βιωσιμότητα και τις αξίες που ενώνουν τις κοινωνίες μας. Ανυπομονούμε να ζήσουμε δυνατές στιγμές στο παρκέ, μαζί με τους φιλάθλους και τις ομάδες που μας εμπνέουν».

Στο πλαίσιο του στρατηγικού ενεργειακού μετασχηματισμού του, ο Όμιλος ΔΕΗ ενισχύει τη δέσμευσή του στο μπάσκετ, στηρίζοντας το άθλημα σε όλες του τις μορφές – από τις κορυφαίες διοργανώσεις της Euroleague έως το 3x3 μπάσκετ.

Αυτή η συνεργασία ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της ΔΕΗ να προάγει τον αθλητισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναδεικνύοντας θεμελιώδεις αξίες όπως η ομαδικότητα, το πάθος και το ευ αγωνίζεσθαι.

Με τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της αποστολής της, η ΔΕΗ επενδύει σε πρωτοβουλίες που εμπνέουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.

Αυτή η συνεργασία ενισχύει τη δέσμευση της Euroleague Basketball στη βιωσιμότητα και την καινοτομία, διασφαλίζοντας ότι οι κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπάσκετ συνεχίζουν να συναρπάζουν τους φιλάθλους, προωθώντας παράλληλα υπεύθυνες και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.