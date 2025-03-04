Deutsche Telekom: Η Ελλάδα στην κορυφαία τριάδα διεθνώς για τον όμιλο

«Η παρουσία μας στην Ελλάδα, μέσω του ΟΤΕ, είναι η τρίτη ισχυρότερη διεθνώς όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, μετά τις ΗΠΑ και τη Γερμανία», επισήμανε η Dominique Leroy, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της Deutsche Telekom AG, υπεύθυνη για την Ευρώπη, σε συνομιλία της με Έλληνες δημοσιογράφους στο πλαίσιο του Mobile World Congress που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη.

Όπως έχει ανακοινώσει ο διεθνής τηλεπικοινωνιακός κολοσσός, ο οποίος κατέχει περίπου το 53,45% του ΟΤΕ, η Ελλάδα αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική αγορά για τον όμιλο, με προγραμματισμένες επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ για την πενταετία (μέχρι το 2027).

Η επικεφαλής για την Ευρώπη της Telekom, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής του brand name της Cosmote σε T (το διεθνές brand name), επανέλαβε ότι η στρατηγική του ομίλου είναι η συνδυαστική ενίσχυση και των δύο σημάτων, όπως γίνεται σήμερα με το «Cosmote, member of T Group». «Θα αξιοποιήσουμε τη δύναμη του brand Cosmote στην Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα το εμπορικό σήμα T, που αναγνωρίζουν εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, ώστε να ενδυναμώσουμε περαιτέρω τη θέση μας», ανέφερε η Dominique Leroy.

Σύμφωνα με τη μελέτη "Brand Finance Global 500", η Telekom αναδείχθηκε το brand με τη μεγαλύτερη αξία στην Ευρώπη (62,9 δισ. δολάρια) και 11ο παγκοσμίως. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η πρώτη θέση της εταιρείας στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 70% των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από την Αμερική.

Η κ. Leroy αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική πρόοδο που σημειώνει η Ελλάδα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με έμφαση στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Τόνισε ότι το gov.gr αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση σε διεθνές επίπεδο. Μιλώντας για τις προκλήσεις της αγοράς, ανέφερε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει κοινά προβλήματα με την υπόλοιπη Ευρώπη, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη απλοποίησης των πολύπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών για την υλοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πρόγραμμα Magenta AI, μια νέα πρωτοβουλία τεχνητής νοημοσύνης της Telekom, ανέφερε ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη και διάθεση στο άμεσο μέλλον. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον Perplexity Assistant, έναν ψηφιακό βοηθό που απαντά σε ερωτήσεις, οργανώνει ημερολόγια και συντάσσει emails, το Google Cloud AI για αναγνώριση αντικειμένων και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο, την ElevenLabs που μετατρέπει κείμενα και έγγραφα σε podcasts, καθώς και το Picsart, που επιτρέπει τη δημιουργία εξατομικευμένων εικόνων. Το Magenta AI προσφέρεται ήδη σε όλους τους πελάτες της εταιρείας στην Γερμανία.

Σχετικά με τη στρατηγική του Ομίλου T για διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης στην Ευρώπη, η κ. Leroy τόνισε ότι «δεν υπάρχει κάποιο μυστικό για την επιτυχία: έμφαση στην πελατειακή μας βάση, στην εμπειρία των πελατών, στο ανθρώπινο δυναμικό μας, στην καινοτομία και στη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε δημιουργήσει».

Αναφερόμενη στη νεοφυή επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, επισήμανε ότι την προβληματίζει το γεγονός πως πολλές καινοτόμες ιδέες ξεκινούν στην Ευρώπη αλλά καταλήγουν να αναπτύσσονται στις ΗΠΑ, καθώς εκεί βρίσκουν ευκολότερη χρηματοδότηση και λιγότερη γραφειοκρατία. «Η Ευρώπη πρέπει να οργανώσει τη στρατηγική της σε αυτόν τον τομέα», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

