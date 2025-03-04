ΤτΕ: Στα 82,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2024 - Προτείνει μέρισμα 0,6720 ευρώ/μετοχή

Στα 436,0 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα συνολικά καθαρά έσοδα της Τράπεζας της Ελλάδος στο σύνολο της χρήσης 2024, μειωμένα κατά 19,8%, ενώ τα καθαρά κέρδη στα 82,9 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από τις ετήσιας οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας.

Ειδικότερα, τα συνολικά καθαρά έσοδα της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 436,0 εκατ. ευρώ, έναντι 543,9 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 19,8%, ενώ τα συνολικά έξοδα προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 404,1 εκατ. ευρώ, έναντι 367,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,9%.

Τα κέρδη προ προβλέψεων στη χρήση 2024 ανήλθαν σε 31,9 εκατ. ευρώ, έναντι 176,1 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 144,2 εκατ. ευρώ (-81,9%).

Τα καθαρά κέρδη χρήσεως, κατόπιν απελευθέρωσης προβλέψεων συνολικού ύψους 51,0 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των χρηματοοικονομικών κινδύνων, ανήλθαν σε 82,9 εκατ. ευρώ, έναντι 98,7 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Το Γενικό Συμβούλιο, με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους 0,6720 ευρώ ανά μετοχή (αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση), ήτοι σύνολο 13,3 εκατ. ευρώ, και τη μεταφορά 69,6 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι για τη χρήση του 2024 το Ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς γενικής κυβέρνησης έλαβαν από τις καταθέσεις τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, που εκτοκίζονται με το υψηλότερο επιτρεπτό επιτόκιο από την ΕΚΤ, έσοδο ύψους 730,4 εκατ. ευρώ (2023: 635,8 εκατ. ευρώ) και 392,3 εκατ. ευρώ (2023: 268,4 εκατ. ευρώ), αντίστοιχα.

Έσοδα

Το καθαρό αποτέλεσμα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις, ζημίες αποτίμησης και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκε σε 191,4 εκατ. ευρώ, έναντι 359,4 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 46,7%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 148,3 εκατ. ευρώ, έναντι 138,7 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,9%.

Τα έσοδα από μετοχικούς τίτλους και συμμετοχές αυξήθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε 75,3 εκατ. ευρώ, έναντι 4,0 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Τέλος, τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 21,0 εκατ. ευρώ, έναντι 41,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα προ προβλέψεων, ήτοι δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, λοιπές δαπάνες διαχείρισης και αποσβέσεις, διαμορφώθηκαν σε 404,1 εκατ. ευρώ, έναντι 367,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,9%.

Το ενεργητικό της Τράπεζας της Ελλάδος στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθε σε 219,3 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,2 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Το ύψος των συσσωρευμένων προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 4,6 δισ. ευρώ, έναντι 4,5 δισ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Τα αποθέματα ασφαλείας (financial buffers) της Τράπεζας, που περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς αναπροσαρμογής, τις προβλέψεις για χρηματοοικονομικούς κινδύνους, τα αποθεματικά (τακτικό, έκτακτο και ειδικό αποθεματικό για χρηματοοικονομικούς κινδύνους), καθώς και το μετοχικό κεφάλαιο, διαμορφώθηκαν σε 15,8 δισ. ευρώ, έναντι 12,5 δισ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.



