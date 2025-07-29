Η Επιτροπή Ανταγωνισμού Ρουμανίας ενέκρινε την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications από τον ΟΤΕ

Την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications («TKRM»), ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ρουμανίας (RCC) ανακοίνωσε ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ»).

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή ενέκρινε την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications («TKRM»), μέσω συναλλαγής δύο βημάτων, η οποία περιλαμβάνει:

Την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της TKRM στη Digi, συμπεριλαμβανομένων του τομέα πελατών καρτοκινητής, ορισμένων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος και μέρους των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Την πώληση των μετοχών της TKRM (που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της TKRM εξαιρουμένων 7 μετοχών της S.N. Radiocomunicații) που κατέχει ο ΟΤΕ, εξαιρουμένων των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων, στη Vodafone Romania.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση οριστικοποίησης των σχετικών εγγράφων μεταξύ των μερών, καθώς και της έγκρισης από την ANCOM (Ρυθμιστική Αρχή Ρουμανίας) για συγκεκριμένα ζητήματα, και αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2025.

