Barclays: Αύξηση κερδών κατά 23% το πρώτο εξάμηνο - Επαναγορά μετοχών ύψους 1 δισ.

Τα κέρδη της Barclays για το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 23%, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες, όπως ανακοίνωσε η βρετανική τράπεζα την Τρίτη σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Τα κέρδη προ φόρων για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου ανήλθαν συνολικά σε 5,2 δισ. λίρες (6,94 δισ. δολάρια), υπερβαίνοντας τις μέσες προβλέψεις των αναλυτών για 4,96 δισ. λίρες.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης νέα επαναγορά μετοχών ύψους 1 δισ. λιρών.

