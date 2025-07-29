Λογαριασμός
Barclays: Αύξηση κερδών κατά 23% το πρώτο εξάμηνο - Επαναγορά μετοχών ύψους 1 δισ.

Τα κέρδη προ φόρων για την περίοδο ανήλθαν συνολικά σε 5,2 δισ. λίρες, υπερβαίνοντας τις μέσες προβλέψεις των αναλυτών για 4,96 δισ. λίρες

Barclays

Τα κέρδη της Barclays για το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 23%, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες, όπως ανακοίνωσε η βρετανική τράπεζα την Τρίτη σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Τα κέρδη προ φόρων για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου ανήλθαν συνολικά σε 5,2 δισ. λίρες (6,94 δισ. δολάρια), υπερβαίνοντας τις μέσες προβλέψεις των αναλυτών για 4,96 δισ. λίρες.

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης νέα επαναγορά μετοχών ύψους 1 δισ. λιρών.

TAGS: Barclays
