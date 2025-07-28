Ο κύκλος εργασιών του πρώτου εξαμήνου 2025 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε σε €34,0 εκατ.,έναντι €26,8 εκατ. του πρώτου εξαμήνου 2024, σημειώνοντας αύξηση 26,9%, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου.

Ποσοστό 67,6% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από τα δικαιώματα από τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και 19,7% προέρχεται από νέες εισαγωγές και υπηρεσίες προς τις εισηγμένες εταιρείες, υπηρεσίες πληροφόρησης κ.α.

Τέλος, ποσοστό 12,7% προέρχεται από τις υπηρεσίες τεχνολογίας που περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις σε άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το σύνολο του κόστους διαμορφώθηκε σε €14,4 εκατ. έναντι €12,8 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ως αποτέλεσμα της αύξησης των αμοιβών προσωπικού κατά

18,2% (€8,8 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2025 έναντι €7,5 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2024), ενώ τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 4,7%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο εξάμηνο 2025 διαμορφώθηκαν σε €18,1 εκατ. έναντι €12,8 εκατ. του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 41,4%. Το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε σε 55,6% το πρώτο εξάμηνο 2025 από 50,0% το πρώτο εξάμηνο 2024.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το πρώτο εξάμηνο 2025 ανήλθαν στα €15,8 εκατ., έναντι €10,8 εκατ. το πρώτο

εξάμηνο 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 46,3%. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 43,6% και διαμορφώθηκαν στα €13,5 εκατ. έναντι €9,4 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2024.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

(ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,233 έναντι €0,162 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Γιάννος Κοντόπουλος, δήλωσε: Ο Γενικός Δείκτης τιμών έκλεισε στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2025 στις 1.868,02 μονάδες με κέρδη 33,0% μια από τις καλύτερες αποδόσεις διεθνώς. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά €22,9 δισ. και διαμορφώθηκε σε €126,7 δισ., επίπεδα που αποτελούν την υψηλότερη αποτίμηση της αγοράς από το 2007. Το πρώτο εξάμηνο 2025, η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα ενισχύθηκε σημαντικά, για πέμπτο συνεχόμενο

έτος, φθάνοντας τα €197,7 εκατ., το υψηλότερο επίπεδο από το 2009.

Ο δείκτης τιμών της Εναλλακτικής Αγοράς βρέθηκε στις 16.710,88 μονάδες καταγράφοντας κέρδη 24,8% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2024. Η κεφαλαιοποίηση της ΕΝ.Α

αυξήθηκε κατά 11,1% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2024 και διαμορφώθηκε σε €717,0 εκατ. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών της Εναλλακτικής Αγοράς μειώθηκε στα €647 χιλ. από €1.299 χιλ. στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2024.

Στη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου 2025 αντλήθηκαν συνολικά €592 εκατ., εκ των οποίων €369 εκατ. από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και €223 εκατ. από 3 νέες

εισαγωγές (IPOs).



Πηγή: skai.gr

