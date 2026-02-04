Η Disney υπήρξε μια «μηχανή» δημιουργίας μαγείας - και χρήματος - από την ίδρυσή της το 1923. Την Τρίτη, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας διόρισε τον Τζος Ντ’ Αμάρο, επικεφαλής του τμήματος πάρκων και θέρετρων, για να αναλάβει τα ηνία από τον συνταξιοδοτούμενο διευθύνοντα σύμβουλο Μπομπ Άιγκερ, με το βλέμμα στραμμένο σε έναν άλλο «μαγικά κερδοφόρο» αιώνα. Με το επιχειρηματικό μοντέλο του γίγαντα της ψυχαγωγίας να αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους, είναι βέβαιο ότι θα απαιτήσει εξέλιξη - κάτι που πρέπει να κάνουν όλες οι εμβληματικές μάρκες αν ελπίζουν να επιβιώσουν.



Ο Μίκυ Μάους είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε η τύχη της Disney. Ο Γουόλτ Ντίσνεϊ έκανε διάσημο τον χαρακτήρα με το "Steamboat Willie" του 1928, την πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων που περιείχε πλήρως συγχρονισμένα ήχο και εικόνα. Σύντομα τροφοδοτούσε όχι μόνο το γέλιο του κοινού και τα κέρδη των στούντιο, αλλά και μια ολόκληρη δευτερογενή βιομηχανία αδειοδοτημένων εμπορευμάτων της Disney, από παιχνίδια μέχρι γραβάτες, μαχαιροπίρουνα και μαρμελάδα. Αυτό δημιούργησε έναν περίτεχνο κερδοφόρο κύκλο: Τα εμπορεύματα έκαναν τις παραγωγές πιο επικερδείς, ενώ τα κινούμενα σχέδια έκαναν τα εμπορεύματα πιο εμπορεύσιμα.



Η Disney έφτασε αυτόν τον κερδοφόρο κύκλο σε όλο και μεγαλύτερα ύψη. Ο «Οίκος του Ποντικιού» εξακολουθεί να αποτελεί μια ισχυρή επιχείρηση αδειοδοτήσεων, αλλά υπάρχουν επίσης θεματικά πάρκα και κρουαζιέρες, το ABC και καλωδιακά δίκτυα, μια υπηρεσία streaming, ακόμη και σχεδιασμένες κοινότητες θαυμαστών. Η μηχανή αυτού του ενάρετου κύκλου παραμένει η τρομακτική δημιουργική επιχείρηση της Disney, μαζί με τη βιβλιοθήκη εμβληματικών πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.



Αυτό αποτέλεσε ένα ισχυρό επιχείρημα για να «παραδοθούν τα κλειδιά» στη Ντάνα Γουάλντεν, η οποία επιβλέπει τo τηλεοπτικό και streaming τμήμα της εταιρείας και μιλάει… άπταιστα Χολιγουντιανά. Αλλά το βραβείο πήγε στον Ντ’ Αμάρο, του οποίου η εστίαση είναι οι «εμπειρίες» των πελατών. Δεδομένων των αναταραχών που ταλανίζουν την επιχείρηση ψυχαγωγίας, αυτή η λογική έχει νόημα.



Μερικοί από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της Disney, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Μίκυ, θα χάσουν τα πνευματικά τους δικαιώματα τα επόμενα χρόνια - ενώ η μείωση των ποσοστών γεννήσεων φέρνει λιγότερους νέους καταναλωτές για παιδικές ταινίες και συναφή εμπορεύματα. Τα franchise όπως η Marvel έχουν αρχίσει να κουράζουν. Η κατάρρευση του πακέτου καλωδιακής τηλεόρασης σημαίνει ένα σκοτεινό μέλλον για τα δίκτυα της εταιρείας, ειδικά το στολίδι του ESPN το οποίο αντιμετωπίζει σκληρότερο ανταγωνισμό για τα δικαιώματα μετάδοσης και δεν μπορεί πλέον να εισπράττει καθαρά «τέλη μετάδοσης» κάθε μήνα από εκατομμύρια συνδρομητές καλωδιακής τηλεόρασης που δεν θα παρακολουθήσουν ποτέ έναν αγώνα.



Η Disney ανταγωνίζεται για προσοχή όχι μόνο τα αντίπαλα κινηματογραφικά στούντιο, αλλά και τους TikTokers και YouTubers. Αυτοί οι «διψασμένοι νέοι» εκμεταλλεύονται τις νέες τεχνολογίες για να συναρπάσουν το κοινό με τον τρόπο που το έκανε ο Γουόλτ Ντίσνεϊ κατά τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ. Η εταιρεία προσπάθησε επίσης να εισέλθει στα βιντεοπαιχνίδια, επενδύοντας 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια στον δημιουργό του "Fortnite".



Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί υπαρξιακή απειλή, επιτρέποντας σε ερασιτέχνες δημιουργούς να αμφισβητήσουν τη Big Mouse (Μεγάλο Ποντίκι) με περιορισμένους προϋπολογισμούς. Η Disney αγωνίζεται να αξιοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη, υπογράφοντας συμφωνία 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων με την OpenAI τον Δεκέμβριο. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 185 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μπορεί να αντέξει οικονομικά να ξοδέψει πολλά σε υπολογιστική ισχύ και κορυφαία ταλέντα. Αλλά όταν τα οικονομικά μιας βιομηχανίας αλλάζουν τόσο απότομα, οι γίγαντες του παρελθόντος συχνά χάνουν τα πατήματά τους.



Τίποτε από αυτά δεν υποτιμά την ικανότητα της Disney να συνεχίζει να κερδίζει κοινό με νέες ταινίες και εκπομπές. Απλώς το κομμάτι της επιχείρησης που είναι λιγότερο ευάλωτο σε όλη αυτή την αναστάτωση είναι αυτό που δεν μπορεί να μεταδοθεί, να αντιγραφεί ή να αντικατασταθεί με ένα κλάσμα του κόστους: οι σχολαστικά σχεδιασμένες εμπειρίες δια ζώσης και τα φυσικά προϊόντα της Disney. Αυτά πέρυσι αντιπροσώπευαν το 57% των λειτουργικών εσόδων της Disney.



Η πρόκληση για τον Ντ’ Αμάρο θα είναι να διατηρήσει τη δημιουργική μηχανή σε λειτουργία αρκετά ισχυρή ώστε να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη στις επιχειρήσεις όπου η Disney έχει ένα καλύτερα προστατευμένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η προηγούμενη επιτυχία του δεν αποτελεί εγγύηση και για ένα παραμυθένιο τέλος.





Πηγή: The Washington Post

