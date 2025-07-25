ΑΑΔΕ: Ενιαία ψηφιακή εφαρμογή για την καταγραφή οχημάτων στα συνοριακά τελωνεία

Από τις 28 Ιουλίου τίθεται σε πλήρη λειτουργία η ενιαία ψηφιακή εφαρμογή για την καταγραφή εισερχόμενων και εξερχόμενων φορτηγών και λεωφορείων σε όλα τα τελωνεία των χερσαίων συνοριακών σταθμών της χώρας. Με αυτήν την εφαρμογή καταργούνται οι παλιές χειρόγραφες διαδικασίες, βιβλία, έντυπα και καταχωρίσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για μία σύγχρονη, ψηφιακή εποχή των τελωνειακών υπηρεσιών στα σύνορα της χώρας.

Η ενιαία ψηφιακή εφαρμογή προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα:

- Ταχύτεροι έλεγχοι κατά την είσοδο και έξοδο οχημάτων, με μείωση των χρόνων αναμονής.

- Αποδοτικότερη αξιοποίηση του προσωπικού, δίνοντας στους τελωνειακούς υπαλλήλους τη δυνατότητα να επικεντρωθούν σε πιο κρίσιμα καθήκοντα.

- Αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και εντοπισμός ύποπτων οχημάτων σε όλη την επικράτεια και κατά την έξοδό τους από αυτή.

- Ενίσχυση της διαφάνειας και ακεραιότητας στους τελωνειακούς ελέγχους.

- Ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον για την καταγραφή και την παροχή πληροφόρησης.

Επισημαίνεται ότι κάθε χρόνο από τα μεθοριακά τελωνεία της χώρας διέρχονται περίπου 6.300.000 οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία και επιβατικά) και 19.450.000 επιβάτες, τόσο κατά την είσοδο όσο και την έξοδο.

Η άμεση πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ενισχύει τις δράσεις πρόληψης, ελέγχου και δίωξης, σε στενή συνεργασία και με άλλες συνοριακές Αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

