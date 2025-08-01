Για έκτη συνεχόμενη χρόνια, η Toyota παραμένει ο ηγέτης στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην παγκόσμια αγορά. Το πρώτο εξάμηνο σημείωσε 5,54 εκατομμύρια πωλήσεις. Οι πωλήσεις περιλαμβάνουν τα οχήματα των θυγατρικών Daihatsu και Hino.

Στην Ιαπωνία οι πωλήσεις σημείωσαν άνοδο 27,4%, φτάνοντας το 1,05 εκατομμύρια οχήματα, ενώ οι πωλήσεις στο εξωτερικό διαμορφώθηκαν στα 4,5 εκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση 3,6%. Στην αγορά των ΗΠΑ, οι πωλήσεις των Toyota και Lexus ανήλθαν σε 1,24 εκατομμύρια μονάδες (+4,2%), ενώ στην Κίνα η εταιρεία διέθεσε 837.744 οχήματα. Στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε η Volkswagen με 4,41 εκατομμύρια οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.