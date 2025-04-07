Αριστούχοι φοιτητές από 5 χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος HELLENiQ ENERGY μπορούν φέτος να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υποτροφιών για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος από ελληνικά και διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα, ανακοινώθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, εκτός από την Ελλάδα, το πρόγραμμα φέτος απευθύνεται σε φοιτητές από Κύπρο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και Μαυροβούνιο, όπου δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, EKO Cyprus, ΕΚΟ Bulgaria, ΟΚΤΑ και EKO - Jugopetrol, αντιστοίχως.

Συνολικά, για το 2025 θα προσφερθούν έως και 39 υποτροφίες, δίνοντας σε ακόμα περισσότερους νέους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διεθνούς κύρους.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Κυριακή, 18 Μαΐου 2025.

Οι υποτροφίες καλύπτουν μεταπτυχιακά προγράμματα στους εξής τέσσερις επιστημονικούς τομείς:

Μηχανική και Ενέργεια

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Επιστήμες του Περιβάλλοντος

Οικονομία και Διοίκηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος στη διεύθυνση https://scholarships.helleniqenergy.gr, για δήλωση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες.

Μέχρι σήμερα, η HELLENiQ ENERGY έχει προσφέρει περισσότερες από 300 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, σε 50 κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό.

