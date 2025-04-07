Την τελική επενδυτική απόφαση για την κατασκευή δύο μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκών έργων στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικής ισχύος 567 μεγαβάτ έλαβαν η RWE και η ΔΕΗ μέσω της κοινής εταιρείας ΜΕΤΩΝ Ενεργειακή.

Πρόκειται για τα έργα «Κοτύλι» και «Νέο Συρράκο», η έναρξη των οποίων αναμένεται εφέτος την άνοιξη και η λειτουργία τους υπολογίζεται να ξεκινήσει το 2027. Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας των δύο έργων αναμένεται να επαρκεί για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών περισσότερων από 140.000 νοικοκυριών.

Η εταιρεία ΜΕΤΩΝ Ενεργειακή που διαχειρίζεται το έργο, έχει υπογράψει διμερείς συμβάσεις αγοραπωλησίας πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας 10ετούς διάρκειας με τη ΔΕΗ και την RWE Supply & Trading, οι οποίες θα αγοράζουν την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από το έργο.

Για την επένδυση ύψους Euro418 εκατ., εξασφαλίστηκαν Euro175 εκατ. από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και τα υπόλοιπα κεφάλαια θα χρηματοδοτηθούν με τραπεζικό δανεισμό ύψους Euro169 εκατ. καθώς και με τη συνεισφορά των μετόχων.

Η RWE Renewables Europe & Australia (51%) και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες (49%), έχουν ήδη ηλεκτρίσει 5 φωτοβολταϊκά έργα, συνολικής ισχύος 210 MWp, και έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή ενός ακόμα έργου, συνολικής ισχύος 315 MWp, το οποίο αναμένεται να ηλεκτριστεί το επόμενο διάστημα. Η κατασκευή άλλων 3 κοινών φωτοβολταϊκών έργων, συνολικής ισχύος 625 MWp, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025. Τα εννέα αυτά φωτοβολταϊκά έργα έχουν συνολική ισχύ 940 MWp (870 MWac) και βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία, εντός των ορίων του πρώην υπαίθριου λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου. γγ

Η Katja Wünschel Διευθύνουσα σύμβουλος της RWE Renewables Europe & Australia δήλωσε: «Με την τελευταία μας επενδυτική απόφαση υπογραμμίζουμε εκ νέου την ισχυρή μας δέσμευση στην ελληνική αγορά με την ανάπτυξη περίπου 1,5 γιγαβάτ φωτοβολταϊκής ισχύος. Το μεγάλο αυτό επίτευγμα είναι αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων της RWE και της ΔΕΗ.

Μαζί επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας».

Ο Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, είπε: «Στην Κεντρική Μακεδονία δημιουργούμε ένα νέο και βιώσιμο μέλλον. Η συνεργασία μας με την είναι μια εξαιρετική απόδειξη του τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε. Τόσο τα τρέχοντα έργα μας στα παλαιά λιγνιτωρυχεία του Αμυνταίου όσο και η νέα επένδυση στην Κεντρική Μακεδονία, σημαίνουν περισσότερες νέες θέσεις εργασίας τόσο στη φάση της κατασκευής όσο και στη φάση της λειτουργίας αλλά και μια υπόσχεση για βιώσιμη ανάπτυξη και ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα».

Ο Κώστας Παπαμαντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος της RWE Renewables Hellas Μ.Α.Ε. και της ΜΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, τόνισε:

«Παραδίδουμε τα φωτοβολταϊκά μας έργα με εντυπωσιακό ρυθμό. Η πρώτη ομάδα φωτοβολταϊκών έργων του χαρτοφυλακίου στο Αμύνταιο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, ενώ οι εργασίες κατασκευής για τις ομάδες έργων 2 και 3 βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένουμε να συνδέσουμε όλα τα έργα στο δίκτυο φέτος. Με την ανάληψη αυτής της επενδυτικής απόφασης έχουμε θέσει τα θεμέλια για τα επόμενα δύο μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά έργα μας στην Ελλάδα, τα οποία θα συμβάλουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της χώρας».

Πηγή: skai.gr

