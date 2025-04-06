Η τεχνολογία πρωταγωνιστής στις εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα

Πρωταγωνιστής στην ελληνική σκηνή εξαγορών και συγχωνεύσεων ήταν - και το 2024 - ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, των ΜΜΕ και της τεχνολογίας, ο οποίος έγινε θέρετρο για 15 συμφωνίες συνολικής αξίας €1,9 δισ. “Το 2024, η τεχνολογία πρωταγωνίστησε στις συναλλαγές του κλάδου, με τους μεγάλους παίκτες να ενισχύουν τη θέση τους μέσω εξαγορών μικρότερων εταιρειών”, αναφέρει η έρευνα “Εξαγορές και Συγχωνεύσεις στην Ελλάδα το 2024”, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η PwC Ελλάδας.

Η έρευνα σχολιάζει ότι από τα €1,9 δισ. των εξαγορών και συγχωνεύσεων στον κλάδο, τη μερίδα του λέοντος συγκέντρωσε η εξαγορά της BETA CAE Systems έναντι €1,1 δισ. από τον κολοσσό της Cadence. Όπως εξηγεί η μελέτη, τα deals στον κλάδο είναι - κατά κύριο λόγο - μικρά ή δεν ανακοινώνεται το τίμημα τους. Το 2024, ωστόσο, παρατηρήθηκαν μεγαλύτερου μεγέθους συναλλαγές (με μέση αξία €57 εκατ.), σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, εξαιρουμένης της συναλλαγής της Beta με την Cadence.

Στον κλάδο ΤΜΤ, με την τεχνολογία να πρωταγωνιστεί, υλοποιήθηκαν 15 συναλλαγές συνολικής αξίας €1,9 δισ. το 2024

Πανευρωπαϊκά, οι 20 μεγαλύτερες συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων, το 2024, ανήλθαν σε €192 δισ., από τα οποία το 44% αφορούσε τον κλάδο της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών.

Τεχνολογική καινοτομία

Εκτός από τον κλάδο της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών, οι ΑΠΕ και η Ενέργεια, επίσης, πρωταγωνίστησαν στην εγχώρια επιχειρηματική σκηνή. Το 2024, η αξία των συναλλαγών στους κλάδους των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Ενέργειας σημείωσε ιστορικό υψηλό, με την αγορά να γίνεται πιο ισχυρή, καθώς πραγματοποιήθηκαν 17 συναλλαγές, συνολικής αξίας €3,6 δισ. Η επίδοση αυτή αποτέλεσε φυσική συνέχεια της τελευταίας τριετίας, κατά τη διάρκεια της οποίας το ενδιαφέρον για Ε&Σ στο κλάδο των ΑΠΕ εκτινάχτηκε και συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, συμβαδίζοντας με την ευρύτερη ανάγκη της πράσινης μετάβασης.

Στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών πραγματοποιήθηκαν, το 2024, 17 συναλλαγές συνολικής αξίας €3,3 δισ., μέσα από τις οποίες υλοποιήθηκε η ιδιωτικοποίηση των ελληνικών τραπεζών και η σταδιακή αποχώρηση του ΤΧΣ.

“Η προτίμηση για τους συγκεκριμένους κλάδους αντικατοπτρίζει τη στρατηγική κατεύθυνση των επενδυτών προς την πράσινη ανάπτυξη και την τεχνολογική καινοτομία”, αναφέρει η PwC.

Ιστορικό ρεκόρ

Τα συνολικά κεφάλαια, που προσέλκυσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις το 2024, άγγιξαν τα €20,7 δισ. από €8,4 δισ. το 2023. Μάλιστα, η μελέτη βλέπει ισχυρές προοπτικές εξαγορών και συγχωνεύσεων και το 2025, καθώς αναμένεται να ξεπεράσουν τα επίπεδα του 2024 με ήδη υπογεγραμμένες ή υπό διαπραγμάτευση συναλλαγές άνω των €7,5 δισ.

Από τα συνολικά κεφάλαια, που προσέλκυσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις, τα €12,5 δισ. προέκυψαν από Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (Ε&Σ), €1,3 δισ. αφορούν εταιρικά ομόλογα, €0,7 δισ. από Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) και €6,2 δισ έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις.

Το 2024 πραγματοποιήθηκαν 123 συναλλαγές, με μέσο ύψος συναλλαγής τα €101 εκατ.ευρώ. Εξ αυτών, 99 Συναλλαγές Ε&Σ αφορούσαν πλειοψηφικά πακέτα και η αξία τους ανήλθε συνολικά σε €11,1 δισ., 24 συναλλαγές μειοψηφικών πακέτων ανήλθαν στα €1,4 δισ., ενώ οι πέντε μεγαλύτερες άγγιξαν σε αξία τα €4,6 δισ., διπλάσιες σε σχέση με το 2023.

Ο ρόλος των Private Equity

Οι Ε&Σ στις οποίες εμπλέκονται Εταιρείες Ιδιωτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων (Private Equity), άγγιξαν τα €1,7 δισ. (το 13,7% της συνολικής αξίας των συναλλαγών του έτους), με 23 συναλλαγές να αφορούν επενδύσεις σε ελληνικές εταιρείες, οι περισσότερες εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν στον κλάδο της αναψυχής, στον εκπαιδευτικό τομέα και σε startups.

