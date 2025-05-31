Hellenic Train: Επανέρχονται από σήμερα τα δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου

Από σήμερα Σάββατο 31.05.2025 τα δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου (Διακοπτό-Καλάβρυτα) θα πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών), την ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenictrain.gr ή την ειδική τηλεφωνική γραμμή για τουριστικά τρένα 2130121010.

Πηγή: skai.gr

