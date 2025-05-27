Μνημόνιο Συνεργασίας για Στρατηγική Συνεργασία υπέγραψε η 100% θυγατρική της Alpha Services and Holdings, Alpha Bank και τα ΕΛΤΑ. Η συμφωνία θα στηρίξει την παροχή ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω του εκτεταμένου δικτύου των 1.100 σημείων εξυπηρέτησης των ΕΛΤΑ σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η συνεργασία αποσκοπεί στην προώθηση της χρηματοοικονομικής ένταξης, βελτιώνοντας τη φυσική πρόσβαση σε διαφοροποιημένες τραπεζικές υπηρεσίες, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Από την πρωτοβουλία αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες.

Η εν λόγω συνεργασία αποτελεί επίσης σημαντικό πυλώνα στον οδικό χάρτη μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ, δίνοντας στην εταιρεία τη δυνατότητα να επεκταθεί πέρα από τις παραδοσιακές ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες και να προσφέρει σύγχρονες, πελατοκεντρικές χρηματοοικονομικές λύσεις.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης και ανάπτυξής τους, τα ΕΛΤΑ ανοίγουν το δίκτυό τους προς όλα τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα για την παροχή καθημερινών τραπεζικών υπηρεσιών, όπως άνοιγμα λογαριασμών, αναλήψεις, καταθέσεις και λοιπές πληρωμές. Παράλληλα, τα ΕΛΤΑ και η Alpha Bank προχωρούν σε Στρατηγική Συνεργασία για την αποκλειστική παροχή ευρείας γκάμας τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, διευκολύνοντας τη χρηματοοικονομική συμπερίληψη των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Η συνεργασία θα περιλαμβάνει καταθετικά προϊόντα, πληρωμές και μεταφορές κεφαλαίων, δανειοδοτήσεις, ασφαλιστικά προϊόντα και άλλες χρηματοοικονομικές λύσεις, εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη τραπεζική εμπειρία για τους πελάτες των ΕΛΤΑ. Οι υπηρεσίες αναμένεται να υλοποιηθούν σταδιακά, ξεκινώντας από το δεύτερο εξάμηνο του 2025, σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης των ΕΛΤΑ. Η συνεργασία θα επεκταθεί σε μεταγενέστερο στάδιο στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των logistics, ενσωματώνοντας τα χρηματοοικονομικά προϊόντα της Alpha Bank στις νέες λύσεις που τα ΕΛΤΑ σχεδιάζουν να προσφέρουν στους πελάτες τους.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία ενισχύει τη δέσμευση της Alpha Bank για χρηματοοικονομική ένταξη, διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τοποθεσίας. Παράλληλα, η συνεργασία διευρύνει σημαντικά τη φυσική παρουσία της Alpha Bank, επιτρέποντας την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών μέσω περισσότερων από 1.400 σημείων εξυπηρέτησης πανελλαδικά, αξιοποιώντας το συνδυασμένο αποτύπωμα της Alpha Bank και των ΕΛΤΑ.

Ο Βασίλης Ψάλτης, CEO του Ομίλου Alpha Bank, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ξεκινάμε αυτή τη στρατηγική συνεργασία με τα ΕΛΤΑ, καθώς αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην αποστολή μας για την προώθηση της χρηματοοικονομικής ένταξης. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, διασφαλίζουμε ότι ακόμη και οι πιο απομακρυσμένες κοινότητες θα έχουν πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, ενισχύοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των Ελλήνων. Επιπλέον, η συνεργασία αυτή δημιουργεί ουσιαστικές ευκαιρίες για την Alpha Bank να προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων σε περισσότερους πολίτες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ανοίγοντας νέες, διαφοροποιημένες πηγές ρευστότητας και εσόδων. Η συνεργασία αναμένεται να είναι προσθετική σε αξία και για τις δύο πλευρές και είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική μας δέσμευση για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων, βιώσιμων αποδόσεων για όλους τους μετόχους μας».

Η συνεργασία αυτή αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στο ταξίδι μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ. Μέσω της συνεργασίας με την Alpha Bank, τα ΕΛΤΑ θα μπορούν να προσφέρουν σύγχρονες τραπεζικές υπηρεσίες μέσω του δικτύου τους, εξελίσσοντας τον ρόλο τους στην ελληνική κοινωνία σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Καθώς τα ΕΛΤΑ ενισχύουν την παρουσία τους σε τομείς συναφείς με την κύρια δραστηριότητά τους, όπως τα logistics και το ηλεκτρονικό εμπόριο, η συνεργασία με την Alpha Bank θα δημιουργήσει περαιτέρω ευκαιρίες.

Ο Γρηγόρης Σκλήκας, Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Alpha Bank αποτελεί ένα μετασχηματιστικό βήμα για τα ΕΛΤΑ, επιτρέποντάς μας να προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα σύγχρονων τραπεζικών υπηρεσιών στους πελάτες μας. Ενσωματώνοντας αυτές τις υπηρεσίες στο δίκτυό μας, ενισχύουμε ουσιαστικά την αξία που παρέχουμε στους πολίτες και συμβάλλουμε στην οικονομική ευημερία περιοχών που διαχρονικά παραμένουν υποεξυπηρετούμενες. Συνεχίζουμε να εξελίσσουμε τα ΕΛΤΑ σύμφωνα με το όραμά μας και πιστεύουμε ότι η συνεργασία μας με την Alpha Bank θα μας βοηθήσει να επιταχύνουμε αυτή τη διαδρομή.»

Η ολοκλήρωση της συνεργασίας τελεί υπό την προϋπόθεση της οριστικοποίησης των σχετικών εγγράφων και της πλήρωσης των συνήθων προαπαιτούμενων όρων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλων των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων και συναινέσεων.

Πηγή: skai.gr

