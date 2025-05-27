Τουρκία: Η εταιρεία Papara κατασχέθηκε σε έρευνα για παράνομα τυχερά παιχνίδια

Οι τουρκικές αρχές κατάσχεσαν την εταιρεία ηλεκτρονικών πληρωμών Papara Elektronik Para AS με την κατηγορία ότι η εταιρεία διευκόλυνε τον παράνομο τζόγο, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο Anadolu σύμφωνα με το Bloomberg.

Δεκάδες λογαριασμοί Papara με «υψηλό οικονομικό όγκο» χρησιμοποιήθηκαν για το ξέπλυμα εσόδων από στοιχήματα, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, ανέφερε το Anadolu επικαλούμενο το γραφείο του επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.

Οι αρχές κατάσχεσαν οκτώ εταιρείες, 74 οχήματα και επτά ακίνητα στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την οποία συνελήφθησαν 13 ύποπτοι, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ahmed Faruk Karsli. Το κρατικό Ταμείο Καταθέσεων και Ασφάλισης Αποταμιεύσεων ορίστηκε ως διαχειριστής για τη διαχείριση των εταιρειών.

Η Papara, η οποία έχει λάβει άδεια από την κεντρική τράπεζα για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος, διαχειρίζεται πάνω από 31 εκατ. μηνιαίες συναλλαγές συνολικής αξίας 8,5 δισ. λιρών (218 εκατ. δολάρια), σύμφωνα με την ιστοσελίδα της. Η εταιρεία, η οποία πέρυσι υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά της T-Bank AS με έδρα την Κωνσταντινούπολη, απασχολεί περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους.

Οι έφοδοι της Τρίτης ακολουθούν μια παρόμοια επιχείρηση τον Μάρτιο με στόχο την εταιρεία fintech Payfix και την τράπεζα BankPozitif.

Πηγή: skai.gr

