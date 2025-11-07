H Euronext μειώνει το όριο αποδοχής στη δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ

Η Euronext ανακοίνωσε ότι το ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, μειώνεται από 67% σε 50% συν μία μετοχή. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία υπέβαλε στις 7 Νοεμβρίου αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αναθεώρηση των όρων της Δημόσιας Πρότασης, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της ΕΚ.

Σημειώνεται ότι η αναθεώρηση δεν επηρεάζει τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής, η οποία ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 2025 και ολοκληρώνεται στις 17 Νοεμβρίου 2025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2 του Νόμου 3461/2006, όπως ισχύει (ο «Νόμος»), η Euronext ανακοινώνει τα ακόλουθα:

α) Στις 30 Ιουλίου 2025 (η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), ο Προτείνων υπέβαλλε προαιρετική δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,42 εκάστη (η κάθε μία, «Μετοχή ΑΤΗΕΧ»), εκδόσεως της ATHEX, τις οποίες η Euronext και τα «πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα» (όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχ. (ε) του Νόμου) με την Euronext, δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

β) Στις 3 Οκτωβρίου 2025, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης (το «Πληροφοριακό Δελτίο»).

γ) Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, η Euronext είχε θέσει ως προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ότι, το αργότερο μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα πρέπει να έχουν προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στον Προτείνοντα τουλάχιστον 38.759.500 Μετοχές ATHEX, οι οποίες αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 67% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX, των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή (ο «Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών»). Η Euronext είχε δηλώσει ότι η εν λόγω προϋπόθεση δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

δ) Στις 7 Νοεμβρίου 2025 (η «Ημερομηνία Αναθεώρησης»), η Euronext υπέβαλε στην ΕΚ αίτηση αναθεώρησης της Δημόσιας Πρότασης. Σύμφωνα με τους αναθεωρημένους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ο ελάχιστος αριθμός μετοχών που θα πρέπει να έχουν προσφερθεί στον Προτείνοντα νομίμως και εγκύρως προκειμένου να ολοκληρωθεί η Δημόσια Πρόταση πρέπει να είναι ίσος με 30.174.001 Mετοχές ATHEX, που αντιστοιχούν στο 50% πλέον μίας (1) Μετοχής ATHEX επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX (ο «Μειωμένος Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών»).

ε) Η ανωτέρω αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης σε σχέση με τον Μειωμένο Ελάχιστο Αριθμό Μετοχών τελεί υπό την έγκριση της ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου.

στ) Η αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης δεν παρατείνει την περίοδο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 2025 και λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025, με τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα (η «Περίοδος Αποδοχής»).

2. Οι μέτοχοι που έχουν νομίμως και εγκύρως αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με τη διαδικασία αποδοχής που περιγράφεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί και τους αναθεωρημένους όρους της Δημόσιας Πρότασης.

3. Η παρούσα ανακοίνωση δεν υποκαθιστά το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου, στο οποίο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ανατρέξει και να μελετήσει προσεκτικά, σε συνδυασμό με την ενότητα της παρούσας με τίτλο «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ».

4. Δήλωση του Συμβούλου

Η Deutsche Bank AG ενεργεί ως σύμβουλος της Euronext σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση και έχει παράσχει την ακόλουθη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου:

«Η Δημόσια Πρόταση είναι μία πρόταση που αποτελείται αποκλειστικά από μετοχές ως αντάλλαγμα. Για τον λόγο αυτό, η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται κυίως από τη ικανότητα του Προτείνοντος να εκδώσει και να παραδώσει τον απαιτούμενο αριθμό των Μετοχών του Ανταλλάγματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Η Deutsche Bank AG έχει βεβαιώσει, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.10 του Πληροφοριακού Δελτίου, ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή των σχετικών δικαιωμάτων εκκαθάρισης προς την ATHEXCSD, όπως ορίζεται στην ενότητα 4.10 του Πληροφοριακού Δελτίου. Επιπλέον, ο Προτείνων έχει λάβει όλες τις εταιρικές ενέργειες που απαιτούνται και μπορούν να ληφθούν μέχρι την ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου βάσει της νομοθεσίας των Κάτω Χωρών, προκειμένου να αυξήσει το μετοχικό του κεφάλαιο μέσω εισφοράς σε είδος και να εκδώσει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος, όπως περιγράφεται στο Πληροφοριακό Δελτίο και υπό την προϋπόθεση της δημοσίευσης του Εγγράφου Εξαίρεσης του Προτείνοντος που επιτρέπει την έκδοση των Μετοχών του Ανταλλάγματος (η οποία έχει ικανοποιηθεί) και της έγκυρα υπογεγραμμένης ιδιωτικής πράξης έκδοσης. Επιπρόσθετα, ο Προτείνων έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εκτελέσει τις επιπλέον ενέργειες που αναμένεται να πραγματοποιηθούν και περιγράφονται στην ενότητα 5.5 του Πληροφοριακού Δελτίου, και έχει ορίσει τον Διαχειριστή της Δημόσιας Πρότασης και τον Συμμετέχοντα στο Σ.Α.Τ. του Προτείνοντος, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.

Ενόψει των ανωτέρω, ο Σύμβουλος θεωρεί ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη. Ο Προτείνων έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να είναι σε θέση να εκδώσει και να παραδώσει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος, όπως περιγράφεται ανωτέρω, και να ολοκληρώσει τη Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, υπό την επιφύλαξη, ωστόσο, της αναθεώρησης της ενότητας 4.2 (Προϋπόθεση και Αιρέσεις της Δημόσιας Πρότασης) που περιγράφεται στην παρούσα, και της επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί ανυπαίτιας αδυναμίας παροχής.

Παρόλα αυτά, ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση (κατά την έννοια του άρθρου 847 του Αστικού Κώδικα) για την εκπλήρωση από τον Προτείνοντα της υποχρέωσης παράδοσης των Μετοχών του Ανταλλάγματος ή οποιωνδήποτε χρηματικών και άλλων υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Προτείνων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη κατά την έννοια του άρθρου 729 του Αστικού Κώδικα».

Μπορείτε να δείτε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση της Euronext.

Πηγή: skai.gr

