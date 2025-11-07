PREMIA Properties: Ολοκλήρωση αγοράς ακινήτου στο κέντρο του Βόλου

Η PREMIA Properties ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτου επί της οδού Αντωνοπούλου 133Α στο κέντρο του Bόλου, έναντι τιμήματος 1,7 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για πολυώροφο κτίριο επτά επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 3.070 τμ, το οποίο πρόκειται να μετατραπεί σε σύγχρονες φοιτητικές κατοικίες, δυναμικότητας 57 δωματίων, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της PREMIA στον συγκεκριμένο κλάδο. Η ολοκλήρωση των εργασιών και η έναρξη λειτουργίας του νέου συγκροτήματος αναμένεται εντός του 2026.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων φοιτητικών κατοικιών της PREMIA σε Βόλο (επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 34), και Λάρισα (επί της οδού Παπακυριαζή 65).

«Η PREMIA εκφράζει την ικανοποίηση της για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων στον τομέα της φοιτητικής στέγασης, μέσω της ανάπτυξης σύγχρονων, ενεργειακά αποδοτικών υποδομών, που προσφέρουν υψηλό επίπεδο διαβίωσης στους φοιτητές. Παράλληλα, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις στρατηγικές συνεργασίες με εξειδικευμένους operators, όπως η UnitySmart Living, που διασφαλίζουν άριστες υπηρεσίες διαχείρισης και λειτουργίας» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

