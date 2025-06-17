ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ξεκινά κάλυψη η Mediobanca, βλέπει τιμή στόχο τα €28,80

Η αξία του μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων της Ελλάδας δεν έχει ακόμη αναδειχθεί, σημειώνει η Mediobanca σε πρόσφατη έκθεση, με την οποία ξεκινάει την κάλυψη της μετοχής (Initiation of Coverage) της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η ιταλική επενδυτική τράπεζα θέτει τιμή στόχο τα 28,8 ευρώ ανά μετοχή και διακρίνει περιθώριο ανόδου 45%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η τρέχουσα τιμή της μετοχής αποτυπώνει, ως επί το πλείστον, το όφελος από την επιτυχημένη συναλλαγή πώλησης της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εντός του 2024. Δεν ενσωματώνει, ωστόσο, την αξία του χαρτοφυλακίου αυτοκινητοδρόμων που έχει αναπτύξει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, επικρατώντας έναντι τόσο ξένων όσο και εγχώριων ανταγωνιστών.

Όπως σημειώνει η Mediobanca, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει επιτυχώς εξελιχθεί σε ένα καθετοποιημένο όμιλο παραχωρήσεων και κατασκευών, με δυνατότητα να ενισχύει σημαντικά τις αποδόσεις (IRR) των έργων παραχωρήσεων που αναλαμβάνει, σε διψήφια επίπεδα (mid-to-high teens). Το στοιχείο αυτό αποτελεί βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Ο Όμιλος ελέγχει σήμερα σημαντικό μέρος του δικτύου αυτοκινητοδρόμων της χώρας, μεγάλο τμήμα του οποίου βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης. Επωφελείται από έργα παραχώρησης, τα οποία είναι θωρακισμένα έναντι του πληθωρισμού, καταγράφουν υψηλά επίπεδα κυκλοφορίας και συνοδεύονται από χαμηλά επιτόκια. Το καθετοποιημένο μοντέλο λειτουργίας, το ισχυρό ιστορικό επιδόσεων (track record) και η μεγάλη υπολειπόμενη διάρκεια ζωής των έργων παραχωρήσεων -που φτάνει τα 28 χρόνια- περιορίζουν σημαντικά το επενδυτικό ρίσκο.

Τα έσοδα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβλέπεται, σύμφωνα με τη Mediobanca, να αυξηθούν στα 3,9 δισ. ευρώ το 2025 από 3,2 δισ. το 2024 και να φτάσουν τα 4,0 δισ. το 2026, με ώθηση τόσο από τον τομέα των παραχωρήσεων όσο και από τον τομέα της κατασκευής. Σε αντίστοιχη πορεία, τα EBITDA του Ομίλου προβλέπεται να αυξηθούν από 404 εκατ. ευρώ το 2024, σε 599,1 εκατ. το 2025 και 694,6 εκατ. το 2026, με τον τομέα των παραχωρήσεων να συνεισφέρει σχεδόν το 70% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας.

Σε επίπεδο αποτίμησης, σύμφωνα με τη μέθοδο Sum-Of-The-Parts, περίπου το 80% της αξίας προέρχεται από τα μακράς διάρκειας συμβόλαια παραχωρήσεων, εκ των οποίων οι αυτοκινητόδρομοι αντιστοιχούν στο 62%. Το προβλεπόμενο περιθώριο ανόδου 45% αιτιολογείται από τη φάση ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται σήμερα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, γεγονός που τη διαφοροποιεί από άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου των υποδομών.

Στον χάρτη των κορυφαίων ευρωπαϊκών παραχωρησιούχων

Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Mediobanca - μία από τις μεγαλύτερες και πλέον εξειδικευμένες επενδυτικές τράπεζες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη - καλύπτει ελληνική μετοχή πέραν των συστημικών τραπεζών, τοποθετώντας τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον χάρτη των κορυφαίων ευρωπαϊκών παραχωρησιούχων. Ενδεικτικό της εξειδίκευσής της στον τομέα των υποδομών είναι ότι την έκθεση για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπογράφει η ίδια ομάδα αναλυτών που καλύπτει διεθνώς και άλλες ομοειδείς εταιρείες, όπως οι γαλλικές Vinci και Eiffage, η ισπανική Ferrovial κ.ά.

Η έκθεση της Mediobanca αποτελεί, παράλληλα, την πρώτη κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από δυτικoευρωπαϊκή επενδυτική τράπεζα ή broker. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει το ενισχυμένο ενδιαφέρον που καταγράφεται αυτή την περίοδο από το διεθνές επενδυτικό κοινό για την εταιρεία. Το ενδιαφέρον αυτό αποτυπώνεται σταθερά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόσφατο placement, αλλά και τη συνεχή άνοδο του τζίρου της μετοχής.

