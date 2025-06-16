Η United Group ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό νέου CEO και αναπληρωτή CEO στο πλαίσιο στρατηγικής στροφής προς τις αγορές της Ε.Ε. και ταυτόχρονα την έξοδο του ιδρυτή της από το μάνατζμεντ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «η United Group BV ("UG"), κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με βασικό μέτοχο την κορυφαία διεθνή επενδυτική εταιρεία BC Partners, ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του Stan Miller στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) και του Libor Voncina ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου (Deputy CEO). Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών στην ηγεσία, ο Dragan Šolak Ιδρυτής της United Group, και η Victoriya Boklag, σημερινή CEO, αποχωρούν από τους υφιστάμενους ρόλους τους.

Ο διορισμός των Stan και Libor αντικατοπτρίζει τη στρατηγική στροφή της United Group προς τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από την επιτυχή ρευστοποίηση των τηλεπικοινωνιακών της περιουσιακών στοιχείων εκτός Ε.Ε. νωρίτερα το 2025, με την πώληση της SBB στην E& PPF, καθώς και της Net TV Plus και των αθλητικών δικαιωμάτων μετάδοσης στα Δυτικά Βαλκάνια στην Telekom Srbija. Οι συναλλαγές αυτές έγιναν με συνδυασμένο enterprise value €1,5 δισ., αντανακλώντας το στρατηγικό premium της UG.

Σήμερα, η United Group εξυπηρετεί πάνω από 40 εκατομμύρια πελάτες, με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου €3 δισ. και EBITDAaL περίπου €1 δισ., γεγονός που υπογραμμίζει την κλίμακα και την ισχύ της παρουσίας της στις αγορές της Ε.Ε.

Ο Stan Miller είναι δοκιμασμένος στέλεχος του κλάδου, με εμπειρία άνω των 30 ετών και αποδεδειγμένο ιστορικό στην επίτευξη ανάπτυξης σε έναν ταχύτατα εξελισσόμενο και συγκεντροποιούμενο ευρωπαϊκό κλάδο τηλεπικοινωνιών και μέσων. Στην καριέρα του, κατείχε κορυφαίες διοικητικές θέσεις, όπως CEO της KPN Mobile και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Royal KPN, συμβάλλοντας σημαντικά στη δημιουργία αξίας σε εταιρείες με δραστηριότητα σε ποικίλες αγορές της Ευρώπης και πέραν αυτής.

Ο Libor Voncina, που διορίζεται Αναπληρωτής CEO, διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο, έχοντας διατελέσει CEO της Telekom Slovenia, της KPN Mobile International και της Sunrise Communications, όπου ηγήθηκε της επιτυχημένης εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο της Ζυρίχης».

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος Ευρώπης στην BC Partners, δήλωσε σχετικά: «Στην εξαετή συνεργασία μας με την United Group, δουλέψαμε μαζί με τον Dragan και την ομάδα του για να τετραπλασιάσουμε το μέγεθος της επιχείρησης και να τη μετασχηματίσουμε από έναν περιφερειακό πάροχο σε μια σημαντική ευρωπαϊκή πλατφόρμα με ενισχυμένη θέση στην Ε.Ε. Μετά τη στρατηγική αποεπένδυση από τα μη ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία, η UG είναι πλέον ένας επικεντρωμένος πάροχος, με ηγετικές θέσεις σε βασικές αγορές υψηλής ανάπτυξης στην Ε.Ε., προσφέροντας κορυφαίες υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, με σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης και συγκέντρωσης.» «Με αποδεδειγμένο ιστορικό στην επιτυχή ηγεσία ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, ο Stan και ο Libor είναι τα κατάλληλα στελέχη για να ηγηθούν της επόμενης φάσης στρατηγικής της UG. Ευχαριστούμε τον Dragan και τη Victoriya για τη συμβολή τους στην εξέλιξη της εταιρείας και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της πορείας τους.»

Πηγή: skai.gr

