Κεραυνός εν αιθρία για τον κόσμο του ΠΑΟΚ! Ο Ερασιτέχνης ανακοίνωσε με πάσα επισημότητα ότι η κατασκευή της Νέας Τούμπας προχωρά, με τη χρηματοδότηση να αναλαμβάνει ένας άνθρωπος που μέχρι τώρα κινούταν αθόρυβα αλλά αποφασιστικά στα επιχειρηματικά μονοπάτια. Ο Αριστοτέλης (Τέλης) Μυστακίδης.

Ποιος είναι όμως ο άνθρωπος που δεσμεύτηκε να επενδύσει εκατομμύρια για το νέο σπίτι του Δικεφάλου;

Ο Μυστακίδης είναι 63 ετών και είναι Έλληνας δισεκατομμυριούχος με ρίζες από τη Θεσσαλονίκη και γεννημένος στη Ρώμη. Τον αποκαλούν «Βασιλιά του Χαλκού», καθώς έχει κατακτήσει διεθνή αναγνώριση χάρη στην εντυπωσιακή του πορεία στον κλάδο των μετάλλων.

Σπούδασε στο London School of Economics, όπου ξεκίνησε και η λαμπρή επαγγελματική του πορεία. Έκανε τα πρώτα του βήματα σε κολοσσούς όπως η Cargill και αργότερα η Glencore, όπου ανέβηκε μέχρι τη θέση του υποδιευθυντή, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο. Αυτό το βήμα τον ανέδειξε σε δισεκατομμυριούχο με περιουσία που, σύμφωνα με το Forbes το 2025, ξεπερνά τα 2,6 δισ. ευρώ, καθιστώντας τον 1.219ο πλουσιότερο άνθρωπο παγκοσμίως και πέμπτο μεταξύ των Ελλήνων.

Το 2018, ο Μυστακίδης αποχώρησε από τη Glencore και άρχισε να δημιουργεί ένα εντυπωσιακά διαφοροποιημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Με ισχυρή παρουσία στη ναυτιλία, επένδυσε σημαντικά στην Union Maritime, εταιρεία που δραστηριοποιείται σε δεξαμενόπλοια και χύδην φορτία, ανοίγοντας νέους ορίζοντες.

Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ στην αγορά ακινήτων των ΗΠΑ, ενώ δεν έχει παραλείψει να επενδύσει και στην Ελλάδα, με ακίνητα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, καθώς και στο Λονδίνο, μια κίνηση που αποδεικνύει την εκτεταμένη επιχειρηματική του εμβέλεια. Το 2024 έκανε ακόμα ένα μεγάλο βήμα, εξαγοράζοντας το πλειοψηφικό πακέτο της Aegean Baltic Bank (ABBank), αναλαμβάνοντας τον έλεγχο της τράπεζας και διευρύνοντας την επιρροή του στον τραπεζικό τομέα με περιουσιακά στοιχεία άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Παρά το τεράστιο μέγεθος και τη δύναμη που έχει συγκεντρώσει, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης διατηρεί ένα ιδιαίτερο προφίλ. Είναι χαμηλών τόνων, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας. Η προσωπική του ζωή παραμένει αυστηρά ιδιωτική. Είναι παντρεμένος, έχει έναν γιο και κρατάει τη διακριτικότητα ως ύψιστη αξία. Ωστόσο, δεν στερείται πολυτέλειας και πάθους, αφού συλλέγει γρήγορα, πανάκριβα αυτοκίνητα και λατρεύει την ταχύτητα, στοιχεία που αποκαλύπτουν μια άλλη πλευρά του χαρακτήρα του.

Την ίδια στιγμή, η βαθιά του αγάπη για τον ΠΑΟΚ είναι γνωστή και αποτυπώνεται στις συχνές επισκέψεις του στην Τούμπα, όπου από τη σουίτα VIP παρακολουθεί τα παιχνίδια της ομάδας του. Kάτι, που αποδεικνύει πως ο Μυστακίδης δεν είναι απλά ένας επενδυτής, αλλά ένας πιστός φίλαθλος που θέλει να δει τον Δικέφαλο να πετάει ψηλά.

