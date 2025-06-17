Η METLEN ολοκληρώνει τη χρηματοδότηση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών στην Αυστραλία

H METLEN ανακοίνωσε πως στις 23 Μαΐου 2025 ολοκλήρωσε την αναχρηματοδότηση όλων των εν λειτουργία και υπό κατασκευή έργων της στην Αυστραλία με τις τράπεζες Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo (IMI CIB Division) και Westpac Banking Corporation.

Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά πάρκα σε λειτουργία στη Νέα Νότια Ουαλία και το Κουίνσλαντ:

Corowa 40MW

Junee 40MW

Wagga 64MW

Wyalong 75MW

Moura 110MW

Kingaroy 53MW

Παράλληλα, στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνεται και το φωτοβολταϊκό πάρκο Munna Creek, ισχύος 150MWP, το οποίο σύντομα θα ολοκληρωθεί.

Τα έργα αποκτήθηκαν, χρηματοδοτήθηκαν και κατασκευάστηκαν τα τελευταία έξι χρόνια, στο πλαίσιο της στρατηγικής επένδυσης της Εταιρείας στην αυστραλιανή αγορά, μια ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται σε φάση μετάβασης. Όταν τεθούν πλήρως σε λειτουργία, τα έργα θα παράγουν σχεδόν 1 TWh ανανεώσιμης ενέργειας ετησίως, συμβάλλοντας στην ηλεκτροδότηση της Αυστραλίας και στην αποφυγή περίπου 650.000 τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο.

Η πλειονότητα της παραγόμενης ενέργειας και των Πιστοποιητικών Παραγωγής Μεγάλης Κλίμακας (LGCs) πωλείται μέσω 10ετών «πράσινων» Συμβάσεων Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPAs) σε διάφορους αγοραστές, όπως οι CS Energy, Coles, Telstra, National Broadband Network, Smartest Energy και Zen Energy. Η κατασκευή (EPC) και η λειτουργία και συντήρηση (O&M) των έργων αναλαμβάνονται από θυγατρική της METLEN.

Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει λειτουργική διευκόλυνση ύψους 269 εκατ. AUD, κατασκευαστική διευκόλυνση για το Munna Creek ύψους 158 εκατ. AUD, καθώς και 33 εκατ. AUD επικουρικές διευκολύνσεις.

Η Herbert Smith Freehills ενήργησε ως νομικός σύμβουλος, η White & Case ως νομικός σύμβουλος των δανειστών, οι RINA και DNV ως τεχνικοί σύμβουλοι, η Baringa ως σύμβουλος αγοράς, η WTW ως ασφαλιστικός σύμβουλος, η Deloitte ως φορολογικός σύμβουλος και η Mazars ως ελεγκτής του οικονομικού μοντέλου. Η Westpac ενήργησε ως διαχειριστής της διευκόλυνσης, θεματοφύλακας ασφαλειών, τράπεζα λογαριασμών, συντονιστής αντιστάθμισης κινδύνου και τράπεζα δομής.

