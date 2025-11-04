GBR Consulting: Οι επιδόσεις του ελληνικού τουριστικού και ξενοδοχειακού τομέα

Αυξητική τάση παρουσιάζουν οι αφίξεις επισκεπτών στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της GBR Consulting. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι διεθνείς αφίξεις σημείωσαν άνοδο 4,1% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο του 2025. Το πρώτο τετράμηνο καταγράφηκε αύξηση 5,8%, ενώ τον Μάιο και τον Ιούνιο υπήρξαν προσωρινές μειώσεις, -2,7% και -1,7% αντίστοιχα.

Η κίνηση ενισχύθηκε σημαντικά κατά την περίοδο αιχμής, με τον Ιούλιο να σημειώνει +6,4% και τον Αύγουστο +8,1%. Στα 26 αεροδρόμια της χώρας, οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5,6% από τον Σεπτέμβριο του 2025/24. Εξαιρώντας τους κατοίκους που επέστρεψαν μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών, η συνολική αύξηση διαμορφώθηκε στο 5,5%.

Τα 10 μεγαλύτερα διεθνή αεροδρόμια συγκέντρωσαν το 93% της συνολικής κίνησης μέχρι τον Σεπτέμβριο. Η Θεσσαλονίκη εμφάνισε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη με +10,0%, ακολουθούμενη από την Αθήνα με +8,7% (ή +9,6% για μη κατοίκους) και την Κέρκυρα με +5,6%.

Αντίθετα, η Σαντορίνη κατέγραψε μείωση 12,8% στις αφίξεις, γεγονός που αποδίδεται στην αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά του νησιού, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Ιανουαρίου και κορυφώθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, πριν υποχωρήσει το Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Στα διεθνή αεροδρόμια εκτός Αθήνας, οι περισσότεροι ταξιδιώτες προήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο (+3,7%), τη Γερμανία (+6,0%) και την Ιταλία (+5,1%) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025/24. Το Ισραήλ σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των 10 κορυφαίων αγορών (+32,0%), ενώ οι αφίξεις από Γαλλία και Τσεχία παρουσίασαν μικρή μείωση.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα καταλύματα βραχείας διαμονής καταγράφουν ταχύτερη αύξηση αφίξεων και διανυκτερεύσεων σε σύγκριση με τα ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ. Τα ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ καλύπτουν περίπου το 79% των αφίξεων και το 76% των διανυκτερεύσεων, με τα κάμπινγκ να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 2%. Η μέση διάρκεια διαμονής παραμένει σταθερή: 4,1 διανυκτερεύσεις για ξενοδοχεία και κάμπινγκ, 4,7 για τα καταλύματα βραχείας διαμονής.

Οι διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 11,6% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025/24 (χωρίς τον τομέα της κρουαζιέρας), κυρίως λόγω της υψηλότερης δαπάνης ανά επισκέπτη, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Ωστόσο, η μέση δαπάνη ανά άφιξη παραμένει χαμηλότερη από το 2023.

Σύγκριση του Αυγούστου 2025 με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 δείχνει ότι Αμερικανοί και Ιταλοί επισκέπτες ξόδεψαν περισσότερα ανά άφιξη, ενώ οι δαπάνες Βρετανών, Γερμανών και Γάλλων μειώθηκαν.

Σε περιφερειακό επίπεδο, το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη – δύο από τις τρεις μεγαλύτερες περιφέρειες σε ταξιδιωτικές εισπράξεις – σημείωσαν ισχυρή ανάπτυξη. Η Αττική κατέγραψε μέτρια άνοδο, ενώ η Πελοπόννησος και η Κεντρική Ελλάδα παρουσίασαν σημαντικές αυξήσεις. Αντιθέτως, η Ήπειρος και η Δυτική Ελλάδα εμφάνισαν αξιοσημείωτες μειώσεις.

Αποδόσεις ξενοδοχειακού τομέα

Στην Αθήνα, μετά από ένα θετικό πρώτο τρίμηνο, η πληρότητα των ξενοδοχείων μειώθηκε κατά 1,3% και 1,0% στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο αντίστοιχα. Το ADR αυξήθηκε κατά 0,9% και 2,5%, ενώ το RevPAR ενισχύθηκε κατά 2,3% από τον Σεπτέμβριο του 2025/24, υποδηλώνοντας σταθεροποίηση μετά από χρόνια έντονης ανάπτυξης.

Στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο τρίμηνο καταγράφηκαν υψηλά επίπεδα πληρότητας με σταθερό ADR, αλλά στο δεύτερο τρίμηνο η τάση αντιστράφηκε. Το τρίτο τρίμηνο παρουσίασε μείωση πληρότητας κατά 1,3% και αύξηση τιμών δωματίων κατά 3,8%. Το RevPAR αυξήθηκε κατά 6,5%, κυρίως λόγω της ανόδου του ADR.

Στον τομέα των θέρετρων, σύμφωνα με την GBR Consulting, το δεύτερο τρίμηνο παρουσίασε μείωση πληρότητας 1,6%, ωστόσο τα έσοδα ανά κατειλημμένο δωμάτιο (POR) αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με πέρυσι. Το τρίτο τρίμηνο η πληρότητα παρέμεινε σταθερή, με τα έσοδα POR να αυξάνονται κατά 8,9%.

Συνολικά, το RevPAR αυξήθηκε κατά 8,2% από τον Σεπτέμβριο του 2025/24 συγκριτικά με την ίδια περσινή περίοδο. Ο δείκτης εσόδων ξενοδοχείων της GBR, που αφορά έσοδα 1,7 δισ. ευρώ έως τον Σεπτέμβριο του 2025 κυρίως από ξενοδοχεία πόλης και θέρετρα 3-5 αστέρων, κατέγραψε αύξηση 7,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Διείσδυση και παρουσία αλυσίδων ξενοδοχείων

Από τον Οκτώβριο του 2025, το 8% των ξενοδοχείων και το 22% των δωματίων στην Ελλάδα ανήκουν σε διεθνείς, εθνικές ή τοπικές αλυσίδες. Οι αλυσίδες ορίζονται ως ομάδες δύο ή περισσότερων ξενοδοχείων με κοινή ταυτότητα ορατή στον επισκέπτη. Ορισμένες εταιρείες διαθέτουν πολλά ξενοδοχεία, αλλά αν δεν μοιράζονται επωνυμία που αναγνωρίζει ο επισκέπτης, δεν ταξινομούνται ως αλυσίδες με επώνυμα προϊόντα.

Η διείσδυση αλυσίδων είναι μεγαλύτερη στα ξενοδοχεία 5 αστέρων, όπου το 45% των μονάδων και το 53% των δωματίων ανήκουν σε επώνυμες αλυσίδες. Στα 4 αστέρων, τα ποσοστά ανέρχονται σε 15% και 27% αντίστοιχα, ενώ τα ξενοδοχεία 1-3 αστέρων λειτουργούν κυρίως ως ανεξάρτητα.

Σήμερα, 41 διεθνείς αλυσίδες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με 399 μονάδες και 37.298 δωμάτια. Επιπλέον, υπάρχουν 59 εθνικές αλυσίδες με 351 μονάδες και 48.969 δωμάτια, καθώς και 64 τοπικές αλυσίδες με 296 μονάδες και 29.948 δωμάτια. Κάποιες μονάδες ανήκουν σε περισσότερες από μία αλυσίδες: 802 μονάδες έχουν ένα μόνο εμπορικό σήμα, ενώ 244 συμμετέχουν σε πολλαπλές αλυσίδες.

Στα ξενοδοχεία 5 αστέρων, το 19% ανήκει σε διεθνή αλυσίδα (18% των δωματίων). Στα 4 αστέρων, λιγότερο από 2% των ξενοδοχείων και των δωματίων συνδέονται με διεθνείς αλυσίδες.

Τον Απρίλιο του 2023, η Hyatt ανακοίνωσε την εξαγορά της Mr & Mrs Smith, με την ολοκλήρωση της συμφωνίας στα μέσα του 2023. Από το 2024, η Hyatt προσφέρει ξενοδοχεία Mr & Mrs Smith μέσω των Hyatt.com και World of Hyatt.

Επίσης, από τον Ιανουάριο του 2024, επιλεγμένα καταλύματα Μικρών Πολυτελών Ξενοδοχείων (SLH) είναι διαθέσιμα για κρατήσεις στο Hilton.com, επιτρέποντας στα μέλη του Hilton Honors να κερδίζουν και να εξαργυρώνουν πόντους.

Τέλος, τον Φεβρουάριο του 2025, η Zeus International ανακοίνωσε στρατηγική ανανέωση της επωνυμίας της, εισάγοντας τα εμπορικά σήματα Zeus και Zeus Essence σε όλο το χαρτοφυλάκιό της.

Πηγή: skai.gr

