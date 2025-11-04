Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Ευρωκλινικής από την Generali.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφέρει:

Στις 03 Νοεμβρίου 2025, σε συνεδρίασή της σε Τμήμα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε την υπ' αριθ. 892/2025 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η συγκέντρωση, η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011.

Η συγκέντρωση αφορά τις σχετικές αγορές υπηρεσιών των ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας - διαγνωστικών κέντρων, όπου παρουσιάζονται κάθετες σχέσεις στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που μετέχουν στη συναλλαγή.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, έκρινε ότι η συναλλαγή παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011 δεν μεταβάλλει τις ανταγωνιστικές συνθήκες. Συνεπώς η υπό κρίση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές που δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.