Η ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού, αλλά και το μείζον ζήτημα του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών της Νότιας Ευρώπης αναδείχθηκαν στο 13ο Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο της Κύπρου.

Το συνέδριο (10-11 Οκτωβρίου) αποτέλεσε ένα σημείο αναφοράς για τον επιστημονικό διάλογο και την ανταλλαγή γνώσης γύρω από τις νεότερες εξελίξεις στον χώρο της υγείας και της ιατρικής έρευνας.

Οι συμμετέχοντας από την Ελλάδα έδωσαν έμφαση στις προοπτικές της Ελλάδας να αποτελέσει διεθνές κέντρο υγείας, ευεξίας και μακροζωίας. Τονίστηκε ότι η αξιοποίηση της ιατρικής τεχνογνωσίας, η ενίσχυση των υποδομών και η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα συνθέτουν το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο, ενώ παράλληλα επισημάνθηκε η ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν το δημογραφικό πρόβλημα και θα στηρίζουν την οικογένεια και τη γονιμότητα.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας - Ελιτούρ, Δρ. Γιώργος Πατούλης, συμμετείχε με ομιλία αφιερωμένη στον στρατηγικό ρόλο του Ιατρικού Τουρισμού ως μοχλού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και της υγειονομικής εξωστρέφειας.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Πατούλης ανέδειξε τον Ιατρικό Τουρισμό ως έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο διεθνώς, ο οποίος συνδυάζει δύο από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της χώρας μας: την υψηλή ποιότητα ιατρικών υπηρεσιών και την παγκοσμίως αναγνωρισμένη ελληνική φιλοξενία. Όπως επεσήμανε, η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι σήμερα κατέχει ένα μικρό ποσοστό της παγκόσμιας αγοράς τουρισμού υγείας και ευεξίας, διαθέτει όλα τα εχέγγυα, τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό για να αναδειχθεί σε πρότυπο χώρα στον παγκόσμιο χάρτη του Ιατρικού Τουρισμού.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ τόνισε ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η ανάδειξη των περιφερειακών κέντρων υγείας, καθώς και η πιστοποίηση των υπηρεσιών και των ιατρικών υποδομών, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του ΙΣΑ, της ΕΛΙΤΟΥΡ και του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, για την προώθηση της Ελλάδας, ως διεθνούς προορισμού υγείας, μέσα από στρατηγικές συνέργειες με τουριστικούς φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα και οργανισμούς του εξωτερικού. Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε, επίσης, ότι η προσέλκυση ασθενών και επισκεπτών από το εξωτερικό για ιατρικές, διαγνωστικές ή υπηρεσίες ευεξίας και μακροζωίας, μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης, ενισχύοντας την τοπική οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αναβαθμίζοντας τη συνολική εικόνα της χώρας ως προορισμού που συνδυάζει επιστημονική αριστεία και ποιοτική φροντίδα.

Στο επίκεντρο το δημογραφικό

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και στο μείζον ζήτημα του δημογραφικού προβλήματος και τονίστηκε η ανάγκη για πολιτικές στήριξης της γονιμότητας και της οικογένειας, καθώς και για ενίσχυση της πρόσβασης σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας. Μάλιστα επισημάνθηκε από τους ομιλητές η ανάγκη συνεργασίας των δύο χωρών σε επιστημονικό επίπεδο για την προώθηση ζητημάτων σχετικά με την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.

Ο Κωνσταντίνος Πάντος Γ.Γ. Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΤΟΥΡ, στην ομιλία του τόνισε ότι μπορούν να υιοθετηθούν επιπλέον πρακτικές στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ενώ ο πρόεδρος της Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Κύπρου, Δρ. Κρίνος Τροκούδης αναφέρθηκε στις σημαντικές νομοθετικές βελτιώσεις που έγιναν και στις δύο χώρες, «αλλά παραμένουν ακόμη κεφάλαια που χρήζουν ανανέωσης ή αναπροσαρμογής».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής και της αντίστοιχης Κυπριακής Εταιρείας, Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα πρότυπο παράδειγμα διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της αναπαραγωγικής υγείας, με σκοπό την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στις δύο χώρες.

Μάλιστα, στο περιθώριο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με την αδελφοποίηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με τον ιστορικό Ιατρικό Σύλλογο Πάφου, με στόχο τη γεφύρωση κοινών δράσεων και την αντιμετώπιση ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με σημαντικά συμπεράσματα για το μέλλον των επιστημών υγείας, αναδεικνύοντας την ανάγκη για διεθνή συνεργασία, καινοτομία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

