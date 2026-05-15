GAIA-X Accelerator: 160+ ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν ψηφιακό οικοσύστημα

Με την παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΠ M.Α.Ε, κ. Σταύρου Ασθενίδη, που υλοποίησε το έργο GAIA-X Accelerator, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 14 Μαΐου, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του επιταχυντή. Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Ερεύνα και την Καινοτομία, κ. Σταύρος Καλαφάτης.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με 160 και πλέον ελληνικές ΜμΕ, startups και επιχειρηματικές ομάδες να έχουν συμμετάσχει ενεργά — μετατρέποντας έναν επιταχυντή ψηφιακού μετασχηματισμού σε ένα λειτουργικό εθνικό οικοσύστημα.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου: «Σήμερα επισκέφθηκα το Λαύριο, όπου προχωρά η εγκατάσταση του Εθνικού Υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», μιας υποδομής στρατηγικής σημασίας που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και έρχεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις ψηφιακές δυνατότητες της χώρας.

Η Ελλάδα υλοποιεί αυτή την περίοδο σημαντικά έργα τεχνολογίας και καινοτομίας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Το ζητούμενο είναι οι δυνατότητες αυτές να αφορούν στο σύνολο της αγοράς, όχι μόνο μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και μικρότερες εταιρείες που μπορούν, μέσα από συνεργασίες και δικτύωση, να αξιοποιήσουν τα νέα εργαλεία και να κάνουν το επόμενο βήμα. Θέλω να ευχαριστήσω την Κοινωνία της Πληροφορίας, τον Σταύρο Ασθενίδη και όλη του την ομάδα, το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη συνεργασία και τη συμβολή τους σε αυτή την κοινή προσπάθεια.»

Από την πλευρά του, o Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ Μ.Α.Ε, κ. Σταύρος Ασθενίδης, σημείωσε: «Για εμάς στην Κοινωνία της Πληροφορίας το κρίσιμο ζητούμενο ήταν πώς μια ευρωπαϊκή στρατηγική και χρηματοδότηση μπορεί να μετατραπεί σε εφαρμόσιμη λύση για την αγορά και τις επιχειρήσεις. Ο GAIA-X Accelerator σχεδιάστηκε ως ένα πρόγραμμα με σαφή στόχο, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμα αποτελέσματα, για να βοηθήσει τις ελληνικές ΜμΕ και startups να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν στην πράξη το ευρωπαϊκό οικοσύστημα δεδομένων. Σήμερα, έχει ήδη διαμορφωθεί ένα ισχυρό οικοσύστημα συνεργασίας με περισσότερες από 160 επιχειρήσεις, 70 μέντορες και 30 εκπροσώπους του ελληνικού επιχειρείν, καθώς και συνεργασίες με σημαντικούς θεσμικούς φορείς, όπως οι ΣΕΠΕ, ΣΕΤΕ, ΚΕΜΕΛ, ENDEAVOR και CSR HELLAS, χάρη στη συμβολή των οποίων υλοποιήθηκε το έργο. Η Κοινωνία της Πληροφορίας συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση έργων που φέρουν ουσιαστικό αποτύπωμα για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα.»

Ο GAIA-X Accelerator ανέπτυξε από την αρχή ένα σημαντικό οικοσύστημα. Περισσότερες από 180 επιχειρήσεις εκδήλωσαν ενδιαφέρον — ένδειξη της πραγματικής ζήτησης από την αγορά, ενώ πάνω από 160 συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα. Παράλληλα, 70 μέντορες πρόσφεραν εθελοντικά χρόνο και τεχνογνωσία και 30 φορείς και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας αποτελούν πλέον ενεργά μέλη του οικοσυστήματος

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις προέρχονται από πέντε κρίσιμους κλάδους: Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Τουρισμό, Υγεία & Βιοτεχνολογία, Εκπαίδευση, και Πολιτισμό & Δημιουργικές Βιομηχανίες. Η ευρύτητα αυτή δεν είναι τυχαία: ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αφορά μόνο την τεχνολογία — αφορά ολόκληρη την ελληνική οικονομία.

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο mentoring, εκπαίδευσης και δικτύωσης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις επιτάχυναν την ωρίμανση των προϊόντων και υπηρεσιών τους, εντάχθηκαν σε δίκτυο συνεργασιών με ουσιαστική αξία και απέκτησαν πρόσβαση σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Τοποθετήθηκαν έτσι στην πρώτη γραμμή του αναδυόμενου ελληνικού οικοσυστήματος δεδομένων.

Το έργο, που υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., αποτελεί στρατηγική πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός ισχυρού εθνικού δικτύου συνεργειών, πλήρως ευθυγραμμισμένου με τα ευρωπαϊκά πρότυπα δεδομένων. Η Κοινωνία της Πληροφορίας είναι ο πρότυπος οργανισμός σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης έργων και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το πρόγραμμα GAIA-X Accelerator χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Υλοποιείται με την υποστήριξη της θερμοκοιτίδας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ACEin), καθώς και των: Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), GAIA-X Hub Greece, ΚΕΜΕΛ και Endeavor.

Πηγή: skai.gr

