Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, το Σπήλαιο Διρού, εισέρχεται σε μια νέα εποχή, για την πλήρη ανακατασκευή, ανακαίνιση και συνολική αναδιοργάνωση της λειτουργίας του.

Η ReDePlan συνέβαλε καθοριστικά επί 15 μήνες, ως Τεχνικός Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ -Υπερταμείο) στην ωρίμανση και επιτυχή δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση των Κτηριακών Εγκαταστάσεων Σπηλαίων Διρού νομού Λακωνίας».

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ReDePlan υποστήριξε την ΕΕΣΥΠ σε όλα τα στάδια προετοιμασίας και υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας, από την ωρίμανση του έργου και τον έλεγχο πληρότητας των Τεχνικών Μελετών έως και τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και την τεχνική υποστήριξη κατά τη διαδικασία ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ) και της αναδόχου εταιρείας «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ΑΤΕ».

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στα 11.083.000€ ενώ η συνολική διάρκεια υλοποίησης του είναι 28 μήνες.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, με την ΕΕΣΥΠ να ενεργεί ως Διενεργούσα Αρχή, στο όνομα και για λογαριασμό της ΕΤΑΔ, έως την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων στο Σπήλαιο Διρού, την κατασκευή νέου Μουσείου στο Σπήλαιο Αλεπότρυπας, την αναδιάταξη και αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου, την αποκατάσταση λειτουργίας του υφιστάμενου βιολογικού καθαρισμού, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ηλεκτροφωτισμού του Σπηλαίου, την αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος με εφαρμογή καθοδικής προστασίας.

Η συμμετοχή της ReDePlan σε ένα έργο υψηλής πολιτιστικής, τουριστικής και αναπτυξιακής σημασίας επιβεβαιώνει τη διαρκή παρουσία της εταιρείας σε σύνθετα έργα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, με έμφαση στην υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών, την τεχνική αρτιότητα, τη θεσμική αξιοπιστία και την αποτελεσματική υποστήριξη μεγάλων έργων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.