Αντικαπνιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν τη νέα καμπάνια της Marlboro για στόχευση νέων

Αντικαπνιστικές οργανώσεις καταδίκασαν μια νέα παγκόσμια διαφημιστική καμπάνια της Marlboro από την Philip Morris International, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία ενεργεί με υποκρισία ενώ ισχυρίζεται πως επιδιώκει να βάλει τέλος στις πωλήσεις τσιγάρων.

Η καμπάνια με τίτλο "I AM Marlboro" - την οποία ειδικοί της καπνοβιομηχανίας θεωρούν πως έχει σχεδιαστεί ώστε να προσελκύει νέους ανθρώπους - περιλαμβάνει διαφημιστικές πινακίδες, τηλεοπτικά σποτ και διαδικτυακό περιεχόμενο.

Στις Φιλιππίνες, υπαίθρια περίπτερα που πωλούν τσιγάρα Marlboro διοργάνωσαν διαγωνισμούς με δώρα, όπως σκούτερ και προϊόντα με το λογότυπο της καμπάνιας, με προϋπόθεση την αγορά τσιγάρων. Στην Ινδονησία, τηλεοπτική διαφήμιση παρουσιάζει νεαρούς ενήλικες να σκαρφαλώνουν βουνά και να κάνουν πρόβες σε ροκ συγκρότημα.

Η PMI έχει καταθέσει ή κατέχει εμπορικά σήματα που σχετίζονται με την καμπάνια σε περίπου 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ινδονησία, το Μαρόκο, το Μπανγκλαντές και η Γερμανία. Ο διευθύνων σύμβουλος της PMI, Γιάτσεκ Όλτσακ, είχε δηλώσει πριν από τρία χρόνια ότι «τα τσιγάρα ανήκουν στα μουσεία» και ότι η εταιρεία στρέφεται προς εναλλακτικά προϊόντα όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Ωστόσο, ο Μαρκ Χάρλεϊ, αντιπρόεδρος της οργάνωσης Campaign for Tobacco-Free Kids, δήλωσε:

«Δεν μπορείς να λες ότι τα τσιγάρα ανήκουν σε μουσείο και ταυτόχρονα να λανσάρεις μια παγκόσμια καμπάνια που παρουσιάζει τα Marlboro ως βασικό στοιχείο της ταυτότητας των νέων ανθρώπων. Η καμπάνια εκμεταλλεύεται την αναζήτηση ταυτότητας, αποδοχής και αυτοέκφρασης των νέων και τη συνδέει με τα τσιγάρα Marlboro. Για μια εταιρεία που ισχυρίζεται ότι απομακρύνεται από τα τσιγάρα, αυτό μοιάζει λιγότερο με μετάβαση και περισσότερο με επιθετική ενίσχυση της παρουσίας της».

Η νέα προωθητική καμπάνια θυμίζει παλαιότερη διαφήμιση της PMI πριν από περισσότερο από δέκα χρόνια, με το σύνθημα «Be Marlboro», η οποία είχε απαγορευτεί στη Γερμανία λόγω ανησυχιών ότι απευθυνόταν σε εφήβους.

Ο Χόρχε Αλντάι, διευθυντής της οργάνωσης Stopping Tobacco Organizations and Products (STOP) στη Vital Strategies, δήλωσε: «Η καμπάνια “I AM” αποκαλύπτει ξεκάθαρα τη διπροσωπία των ισχυρισμών της Philip Morris International ότι θέλει να τερματίσει τις πωλήσεις τσιγάρων. Ας αντιμετωπίσουμε την προφανή αλήθεια: αν η εταιρεία ήταν πραγματικά σοβαρή στο να σταματήσει τις πωλήσεις τσιγάρων, δεν θα διαφήμιζε τσιγάρα».

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ ανέφεραν ότι η πτώση στις πωλήσεις τσιγάρων της PMI έχει σταματήσει από τη στιγμή που η εταιρεία ανακοίνωσε τη φιλοδοξία της να γίνει «χωρίς καπνό».

Η Λίσντα Σουντάρι, πρόεδρος του ιδρύματος Lentera Anak Foundation στην Ινδονησία, δήλωσε ότι η καμπάνια είναι ιδιαίτερα έντονη στη χώρα.

«Ένα σύνθημα όπως το “I AM Marlboro” παρουσιάζει τη μάρκα σχεδόν ως μέρος της προσωπικότητας ή της κοινωνικής ταυτότητας κάποιου, κάτι που μπορεί να επηρεάσει έντονα τους νέους που ακόμη διαμορφώνουν την ταυτότητά τους».

Όπως είπε, αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό σε περιβάλλοντα όπου πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το YouTube, το Instagram και το TikTok παίζουν «κεντρικό ρόλο στη νεανική κουλτούρα και κοινωνική αλληλεπίδραση».

«Παρότι οι καπνοβιομηχανίες μπορεί να δηλώνουν ότι η διαφήμισή τους απευθύνεται μόνο σε ενήλικες καπνιστές, το συνολικό ύφος και τα μηνύματα τέτοιων καμπανιών μπορούν παρ’ όλα αυτά να προσελκύσουν έντονα νεότερα κοινά», σημείωσε.

Εκπρόσωπος της PMI δήλωσε:

«Η Philip Morris International σήμερα είναι μια δραστικά διαφορετική εταιρεία σε σχέση με πριν από μία δεκαετία. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, το 43% των καθαρών εσόδων μας προήλθε από προϊόντα χωρίς καπνό, σε σύγκριση με σχεδόν μηδενικό ποσοστό όταν ανακοινώσαμε το όραμά μας για ένα μέλλον χωρίς καπνό. Το γεγονός είναι ότι οι αποστολές προϊόντων χωρίς καπνό αυξάνονται κάθε χρόνο, ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια η PMI έχει πουλήσει 240 δισεκατομμύρια λιγότερα τσιγάρα. Για να είμαστε σαφείς, το μάρκετινγκ μας απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και υπόκειται τόσο στον δικό μας κώδικα δεοντολογίας όσο και στις νομικές απαιτήσεις που έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποτρέπουν την προσέλκυση ή πρόσβαση ανηλίκων».

Πηγή: skai.gr

