Φάις Συμμετοχών: Πώληση ξενοδοχείου στη Σαντορίνη έναντι 28,3 εκατ. ευρώ

Στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας «L.S. Σαντορίνη Καμάρι Ξενοδοχειακή ΑΕ» στο κοινό επενδυτικό σχήμα αποτελούμενο από 4 επενδυτικά κεφάλαια (funds), τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία Extendam, και την Redcliffe Capital, προχώρησε η Φάις Συμμετοχών.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 28,3 εκατ. ευρώ. Μέρος του τιμήματος, ποσό περίπου 16,8 εκατ. ευρώ αφορά την ανάληψη δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων της θυγατρικής. Η συναλλαγή αυτή εκτιμάται ότι θα αποφέρει κέρδος περί τα 5,5 εκατ. ευρώ στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου.

Η «L.S. Σαντορίνη Καμάρι Ξενοδοχειακή Α.Ε.» κατέχει το ξενοδοχείο «Radisson Blu Zaffron Resort» στο Καμάρι Σαντορίνης, το οποίο αναπτύσσεται σε τέσσερα (4) όμορα οικόπεδα και διαθέτει δυναμικότητα 103 δωματίων.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις.

Η εν λόγω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για επικέντρωση στις βασικές δραστηριότητές της και σταδιακή αποεπένδυση από μη βασικές δραστηριότητες, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της.



