Αναμόρφωση - τομή στο εταιρικό δίκαιο - Οδικός χάρτης σε 3 μήνες

Ενεργοποιείται η νομοπαρασκευαστική επιτροπή του υπουργείου Ανάπτυξης για την σύνταξη προσχεδίου νόμου που αφορά στην κωδικοποίηση των διατάξεων του εταιρικού δικαίου και θα ολοκληρώσει το έργο της στο τέλος του 2027.

Σύμφωνα με την πρώτη τροποποίηση της σχετικής απόφασης που υπογράφει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Ναπολέων Μαραβέγιας ενώ προστίθεται στο αντικείμενο της επιτροπής και η νομική μορφή της Κοινότητας Ανανεώσιμης Ενέργειας.

Σημειώνεται ότι εντός τριών μηνών η επιτροπή θα παρουσιάσει οδικό χάρτη (σχέδιο) υλοποίησης της κωδικοποίησης θέτοντας και τα χρονικά ορόσημα των παραδόσεών της. Στον οδικό αυτόν χάρτη θα περιέχονται οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν καθώς και η έκταση των παρεμβάσεων αυτών.

Η τεχνική δουλειά της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής είναι να συγκεντρώνει όλες τις ισχύουσες διατάξεις που σήμερα είναι διάσπαρτες σε πολλούς νόμους, να προτείνει τυχόν βελτιώσεις, απλοποιήσεις ή εκσυγχρονισμούς όπου υπάρχουν ασάφειες ή επικαλύψεις και να διαμορφώσει το σχέδιο του νέου ενιαίου νόμου για το εταιρικό δίκαιο, πάνω στο οποίο μετά θα βασιστεί η κυβέρνηση και η Βουλή για την ψήφιση.

Η δουλειά της επιτροπής καλύπτει όλο το φάσμα του εταιρικού δικαίου, όπως: μορφές εταιρειών, δηλαδή ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ (απλή ή κατά μετοχές) κοινοπραξίες, Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Κανονισμού (ΕΟΚ), Ευρωπαϊκές Εταιρείες του Κανονισμού (ΕΚ), Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες του Κανονισμού, ζητήματα εγκατάστασης υποκαταστημάτων, ναυτιλιακών εταιρειών κ.ά., τη νομοθεσία περί συγχωνεύσεων, διασπάσεων, μετατροπών σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.

Επιπρόσθετα, έργο της επιτροπής είναι και η εξέταση νομοθετημάτων στα οποία το υπουργείο Ανάπτυξης είναι συναρμόδιο όπως: οικονομικές καταστάσεις οντοτήτων, εταιρική διακυβέρνηση οντοτήτων, αστικές εταιρείες με οικονομικό σκοπό, υποκαταστήματα που εγκαθίστανται στην Ελλάδα (και δεν εγγράφονται στο ΓΕΜΗ), αφερεγγυότητα, αστικοί συνεταιρισμοί (συμπεριλαμβάνεται και ο οικοδομικός), πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί, ενεργειακές κοινότητες, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.ΣΕΠ), συνεταιρισμοί εργαζομένων, κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης (Κοι.ΣΠΕ), γεωργικοί συνεταιρισμοί, ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής και ναυτικές εταιρείες.

Πέραν των ανωτέρω θα εξεταστούν καλές πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται σε άλλα κράτη μέλη και είναι σύμφωνες με τις εν γένει διατάξεις του κοινοτικού εταιρικού δικαίου, καλές πρακτικές οι οποίες πηγάζουν από εκδόσεις που έχουν πραγματοποιήσει οργανισμοί στους οποίους συμμετέχει και οι χώρα μας σε επίπεδο ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα εξεταστεί εν γένει η κοινοτική νομοθεσία εταιρικού δικαίου και τις τυχόν δυνατότητες οι οποίες απλοποιούν το υφιστάμενο πλαίσιο και μειώνουν το σχετικό διοικητικό και οικονομικό βάρος για τις επιχειρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.