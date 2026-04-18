Ριντ Χέιστινγκς: Αποχωρεί από το Netflix ο άνθρωπος που άλλαξε την τηλεόραση

Ο συνιδρυτής του Netflix, Ριντ Χέιστινγκς, αποχωρεί από την εταιρεία, εγκαταλείποντας τη θέση του προέδρου της πλατφόρμας streaming που ο ίδιος συνίδρυσε πριν από σχεδόν τριάντα χρόνια. Για μεγάλο μέρος αυτής της περιόδου βρισκόταν στο τιμόνι της εταιρείας, επιβλέποντας τη μετάβαση του Netflix από μια ταχυδρομική συνδρομητική υπηρεσία σε έναν κολοσσό ψυχαγωγίας που παράγει το δικό του περιεχόμενο.

«Το Netflix άλλαξε τη ζωή μου με τόσους πολλούς τρόπους, και η πιο αγαπημένη μου ανάμνηση είναι ο Ιανουάριος του 2016, όταν καταφέραμε να δώσουμε σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη τη δυνατότητα να απολαμβάνει την υπηρεσία μας», δήλωσε ο Χέιστινγκς.

Η είδηση της αποχώρησής του έγινε παράλληλα με την ανακοίνωση των μεγεθών α' τριμήνου, οπότε το Netflix κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 16%, στα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εξαγοράς της Warner Bros Discovery.

Η εταιρεία ανέφερε ότι η απόφαση του Χέιστινγκς να αποχωρήσει υπαγορεύτηκε από την επιθυμία του να αφοσιωθεί περισσότερο στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες.

Ο Χέιστινγκς συνίδρυσε το Netflix το 1997 μαζί με τον Μαρκ Ράντολφ, προσφέροντας ενοικίαση ταινιών σε DVD που αποστέλλονταν ταχυδρομικά στους πελάτες μέσα σε χαρακτηριστικούς κόκκινους φακέλους. Ο Ράντολφ, ο οποίος διετέλεσε ως ο πρώτος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, αποχώρησε το 2003.

Σημειώνεται ότι ο Χέιστινγκς συνίδρυσε το Netflix την ίδια χρονιά που πούλησε την πρώτη του εταιρεία, την Pure Software. Το 2002 οδήγησε τη Netflix στο χρηματιστήριο.

Γιος δικηγόρου της κυβέρνησης Νίξον, ο Χέιστινγκς σπούδασε μαθηματικά στο Bowdoin College και υπηρέτησε στο Σώμα Ειρήνης στο Σουαζιλάνδη. Εν τω μεταξύ, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην τεχνητή νοημοσύνη από το Stanford.

Ο κόκκινος φάκελος με DVD του Netflix στις 17 Νοεμβρίου 2022 στο Σαν Φρανσίσκο. Οι συνδρομητές της υπηρεσίας αποστολής DVD μέσω ταχυδρομείου του Netflix εξακολουθούν να ανυπομονούν να ανοίξουν το γραμματοκιβώτιό τους και να βρουν έναν από τους δίσκους μέσα στους χαρακτηριστικούς φακέλους.

Στη συνέχεια, η εταιρεία στράφηκε και στην παραγωγή δικού της περιεχομένου, διεισδύοντας στην παραδοσιακή αγορά του Χόλιγουντ με ταινίες μεγάλου μήκους και στον χώρο της τηλεόρασης με δημοφιλείς σειρές όπως το Bridgerton και το K-Pop Demon Hunters.

Η εταιρεία, που πλέον αποτιμάται στα 450 δισ. δολάρια, θεωρείται - είτε για καλό είτε για κακό - ότι άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι «καταναλώνουν» ταινίες και τηλεοπτικό περιεχόμενο, οδηγώντας στο φαινόμενο του συνεχόμενου «μαραθωνίου» παρακολούθησης - το λεγόμενο binge-watching - στο σπίτι και σε λιγότερες επισκέψεις στους κινηματογράφους.

Ο Χέιστινγκς αποχώρησε από τη θέση του συνδιευθύνοντος συμβούλου το 2023, αλλά παρέμεινε ως εκτελεστικός πρόεδρος. Τον Ιούνιο αποχωρεί και από αυτόν τον ρόλο. Ειδικότερα, ξεκίνησε να μειώνει σταδιακά τις αρμοδιότητές του το 2020, όταν όρισε τον Τεντ Σαράντος ως συνδιευθύνοντα σύμβουλο. Το 2023, ο Γκρεγκ Πίτερς διαδέχθηκε τον Χέιστινγκς στη θέση του συνδιευθύνοντος συμβούλου. Σήμερα κατέχει λιγότερο από το 1% των μετοχών της Netflix.

Οι συνδιευθύνοντες σύμβουλοι Τεντ Σαράντος και Γκρεγκ Πίτερς εξήραν το στιλ ηγεσίας του Χέιστινγκς και δήλωσαν ότι η επιρροή του θα συνεχίσει να καθοδηγεί την πλατφόρμα.

Η αποχώρησή του έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία για την εταιρεία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενο ανταγωνισμό από ανταγωνιστικές πλατφόρμες streaming - ειδικά αν προχωρήσει η σχεδιαζόμενη εξαγορά της Warner Bros από την Paramount Skydance - αλλά και από πλαρφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το TikTok και το YouTube.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Χέιστινγκς είναι σημαντικός δωρητής του Δημοκρατικού Κόμματος και δραστηριοποιείται στη φιλανθρωπία μέσω του Hastings Fund, το οποίο επικεντρώνεται σε ζητήματα εκπαίδευσης και κοινωνικής ισότητας.

Ο Σαράντος έχει δηλώσει επίσης ότι ο Χέιστινγκς «έχτισε μια εταιρεία γεμάτη ανθρώπους που αναλαμβάνουν ρίσκα και μια κουλτούρα όπου… κανείς δεν επαναπαύεται στην προσπάθεια για την αριστεία».

Το 2020, ο ίδιος και η σύζυγός του Πάτι δώρισαν 120 εκατ. δολάρια σε δύο ιστορικά πανεπιστήμια μαύρων φοιτητών και στο United Negro College Fund. Οι συνολικές τους δωρεές κατά τη διάρκεια της ζωής τους ξεπερνούν τα 2 δισ. δολάρια. Σημειώνεται ότι τα "πανεπιστήμια μαύρων φοιτητών" στις ΗΠΑ είναι γνωστά ως Historically Black Colleges and Universities (HBCUs) και πρόκειται για ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης που ιδρύθηκαν πριν από το 1964 με κύριο σκοπό την εκπαίδευση της κοινότητας των Αφροαμερικανών, σε μια εποχή που οι φυλετικοί διαχωρισμοί δεν τους επέτρεπαν την πρόσβαση στα περισσότερα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του Χέιστινγκς ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια.

Πηγή: skai.gr

