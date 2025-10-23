Σε μια εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει ριζικά τόσο τα επιχειρηματικά μοντέλα όσο και το τοπίο των κυβερνοαπειλών, η συμμόρφωση με την Οδηγία NIS2 αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση ασφάλειας και ανθεκτικότητας.

Με στόχο να υποστηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις στη μετάβαση αυτή, ο ΣΕΒ διοργάνωσε, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, εκδήλωση με τίτλο «Συμμόρφωση με την Οδηγία NIS2: από τη Στρατηγική στην Πράξη» και παρουσίασε Πρακτικό Οδηγό Συμμόρφωσης, που συγκεντρώνει τα κρίσιμα βήματα για τη θωράκιση των επιχειρήσεων και την αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της συνεργασίας των επιχειρήσεων με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Υποδιοικήτρια Επιτελικού Σχεδιασμού στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, κα. Αντιγόνη Γιαννακάκη.

Με αφορμή την έκδοση του πρακτικού Οδηγού του ΣΕΒ για τη «Συμμόρφωση των Επιχειρήσεων με τον Ν. 5160/2024 και την Οδηγία NIS2», διακεκριμένοι ειδικοί του χώρου ανέδειξαν τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν συμβατότητα με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας την ευθύνη που φέρει πλέον η Ανώτατη Διοίκηση. Αναλυτικά, η NIS2 προσδιορίζει ένα σύνολο ελάχιστων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, που περιλαμβάνουν τo πεδίο πρόληψης περιστατικών ασφαλείας, διαχείρισής τους και ανάκαμψης από αυτά, καθώς και την υποχρέωση γνωστοποίησης στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας σε περιπτώσεις σημαντικών περιστατικών.

Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην ασφάλεια και συμμορφώνονται με τη NIS2, μειώνουν σημαντικά την έκθεσή τους σε κινδύνους, διασφαλίζουν τη συνέχεια των λειτουργιών τους σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης, προστατεύουν εργαζόμενους, διαδικασίες, ΙΤ και ΟΤ εξοπλισμό, βελτιώνουν την εικόνα και τη φήμη τους προς πελάτες και συνεργάτες, και μειώνουν τον κίνδυνο επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΒ, κα. Ράνια Αικατερινάρη τόνισε τη στρατηγική διάσταση της κυβερνοασφάλειας: «Ο ΣΕΒ στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις στην εποχή της ψηφιακής προστασίας, όπου η κυβερνοασφάλεια έχει γίνει θεμέλιο στρατηγικής, εμπιστοσύνης και βιωσιμότητας.

Με τον Οδηγό Συμμόρφωσης με τον Ν. 5160/2024 και την Οδηγία NIS2 που παρουσιάσαμε σήμερα, παρέχουμε γνώση, εργαλεία και ουσιαστική υποστήριξη στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, ώστε να μετατρέψουν τη συμμόρφωση σε στρατηγική δύναμη. Γιατί η πραγματική ισχύς τους κρύβεται στην πρόληψη, τη διαχείριση κινδύνων, τη συνεχή εκπαίδευση και την επένδυση στην προστασία όλων των κρίσιμων συστημάτων και της εφοδιαστικής τους αλυσίδας».

Από τη μεριά της, η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης, κα. Αντιγόνη Γιαννακάκη, Υποδιοικήτρια Επιτελικού Σχεδιασμού στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, υπογράμμισε ότι «στόχος της Εθνικής Αρχής είναι να στέκεται ως συνεργάτης των επιχειρήσεων, προσφέροντας καθοδήγηση, υποστήριξη και, όταν χρειάζεται, παρέμβαση. Είμαστε απολύτως πεπεισμένοι ότι, με σωστό προγραμματισμό, έγκαιρη προετοιμασία και συνεργασία, οι επιχειρήσεις μπορούν να μετατρέψουν τη συμμόρφωση με τη NIS2 σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, χτίζοντας εμπιστοσύνη στους πελάτες και εταίρους τους, ενισχύοντας την επιχειρησιακή συνέχεια και προστατεύοντας κρίσιμες υποδομές και δεδομένα».

Η διευθύντρια του τομέα Τεχνολογίας & Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, κα. Μάγκυ Αθανασιάδη, ανέφερε ότι «τα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων αυξάνονται ραγδαία, με το κόστος κάθε παραβίασης να φτάνει σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης ακόμη και τα €4,9 εκ. Σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, η NIS2 δεν είναι απλώς ένα ακόμη ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο που προσθέτει βάρος στις επιχειρήσεις. Αντίθετα, αποτελεί έναν πραγματικό σύμμαχο, που δείχνει τον δρόμο προς την ανθεκτικότητα».

Ο ΣΕΒ ευχαριστεί τους χορηγούς για τη συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης και τη στήριξή τους στην προσπάθεια ενίσχυσης της ψηφιακής ανθεκτικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Μεγάλος Χορηγός: EUROBANK Digital Academy, Χορηγοί: Accenture, Coca-Cola Τρία Έψιλον, COSMOTE, ELVIAL, Grant Thornton.

