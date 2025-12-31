ΕΥΔΑΠ: Απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τα νέα τιμολόγια

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης, ενέκρινε με την απόφαση Υ-86/2025 τα νέα τιμολόγια υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο 2025–2029, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 5037/2023 και ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/103755/2994).

Για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο, η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε την ανάκτηση του Χρηματοοικονομικού Κόστους της ΕΥΔΑΠ, το οποίο περιλαμβάνει:

Κόστος Λειτουργίας

Αποσβέσεις

Απόδοση επί των Απασχολούμενων Κεφαλαίων, βάσει εγκεκριμένου WACC 6,24%

Το συνολικό ετήσιο Χρηματοοικονομικό Κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

Η σταδιακή αύξηση αντανακλά κυρίως:

την ένταξη νέων επενδύσεων στα απασχολούμενα κεφάλαια και

την αύξηση των αποσβέσεων.

Το ανωτέρω συνολικό εγκεκριμένο χρηματοοικονομικό κόστος για όλη τη ρυθμιστική περίοδο 2025-2029 θα ανακτηθεί με το τιμολόγιο που θα τεθεί σε ισχύ από 1/1/2026 μέχρι τις 31/12/2029.

Σε σχέση με το έτος βάσης 2024, το έσοδο της ΕΥΔΑΠ υπολογίζεται ότι θα είναι αυξημένο κατά μέσο όρο ετησίως κατά 78,3 εκατ. € από το 2026 έως και το 2029.

Η ΡΑΑΕΥ τέλος, δεν αποδέχεται την ανάκτηση του ποσού των 157,3 εκατ. € για το κόστος αδιύλιστου ύδατος της χρονικής περιόδου 30.6.2013 – 31.12.2020 και την ανάκτηση του υποανακτημένου χρηματοοικονομικού κόστους της περιόδου 2021-2024, ύψους 166 εκατ. ευρώ. Για τις συγκεκριμένες αποφάσεις η ΕΥΔΑΠ θα εξετάσει τις επόμενες κινήσεις της.

Η ΕΥΔΑΠ θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη που αφορά την εφαρμογή της απόφασης.

Πηγή: skai.gr

