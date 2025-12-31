ΕΥΔΑΠ: Απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τα νέα τιμολόγια

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης, ενέκρινε με την απόφαση Υ-86/2025 τα νέα τιμολόγια υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο 2025–2029, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν. 5037/2023 και ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/103755/2994).
Για την 1η Ρυθμιστική Περίοδο, η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε την ανάκτηση του Χρηματοοικονομικού Κόστους της ΕΥΔΑΠ, το οποίο περιλαμβάνει:
- Κόστος Λειτουργίας
- Αποσβέσεις
- Απόδοση επί των Απασχολούμενων Κεφαλαίων, βάσει εγκεκριμένου WACC 6,24%
Το συνολικό ετήσιο Χρηματοοικονομικό Κόστος διαμορφώνεται ως εξής:
Η σταδιακή αύξηση αντανακλά κυρίως:
- την ένταξη νέων επενδύσεων στα απασχολούμενα κεφάλαια και
- την αύξηση των αποσβέσεων.
Το ανωτέρω συνολικό εγκεκριμένο χρηματοοικονομικό κόστος για όλη τη ρυθμιστική περίοδο 2025-2029 θα ανακτηθεί με το τιμολόγιο που θα τεθεί σε ισχύ από 1/1/2026 μέχρι τις 31/12/2029.
Σε σχέση με το έτος βάσης 2024, το έσοδο της ΕΥΔΑΠ υπολογίζεται ότι θα είναι αυξημένο κατά μέσο όρο ετησίως κατά 78,3 εκατ. € από το 2026 έως και το 2029.
Η ΡΑΑΕΥ τέλος, δεν αποδέχεται την ανάκτηση του ποσού των 157,3 εκατ. € για το κόστος αδιύλιστου ύδατος της χρονικής περιόδου 30.6.2013 – 31.12.2020 και την ανάκτηση του υποανακτημένου χρηματοοικονομικού κόστους της περιόδου 2021-2024, ύψους 166 εκατ. ευρώ. Για τις συγκεκριμένες αποφάσεις η ΕΥΔΑΠ θα εξετάσει τις επόμενες κινήσεις της.
Η ΕΥΔΑΠ θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη που αφορά την εφαρμογή της απόφασης.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.