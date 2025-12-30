Στα χέρια της Alpha Bank πέρασε το Μινιόν , καθώς η θυγατρική της τράπεζας ABINVEST I Μονοπρόσωπη Α.Ε. απέκτησε το 100% της Alkanor MAE, ιδιοκτήτριας εταιρείας του εμβληματικού ακινήτου, έναντι τιμήματος 36,7 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Dimand, στις 30.12.2025 ολοκληρώθηκε, μέσω της θυγατρικής της Arcela Investments Limited, η πώληση στην ABINVEST I Μονοπρόσωπη Α.Ε. του συνόλου των μετοχών της 100% θυγατρικής εταιρείας Alkanor Μ.Α.Ε.

Η Alkanor Μ.Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια του σύγχρονου, βιοκλιματικού συγκροτήματος μικτών χρήσεων (καταστήματα, και γραφεία), επιφάνειας 13.787 τ.μ. περίπου, το οποίο βρίσκεται επί των οδών 28ης Οκτωβρίου, Βερανζέρου, Δώρου & Σατωβριάνδου στην Αθήνα.

Το συγκρότημα έχει λάβει πιστοποίηση LEED, βαθμίδα Gold, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης του αμερικανικού φορέα USGBC.

Το τίμημα για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Alkanor M.A.E. ανήλθε σε 36,7 εκατ. ευρώ περίπου, το οποίο προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο της πραγματικής καθαρής θέσης.

Τα επενδεδυμένα κεφάλαια από τον όμιλο της Dimand για την εν λόγω ανάπτυξη ανήλθαν σε 22,0 εκατ. ευρώ περίπου.



Πηγή: skai.gr

