Υπερέβη τους στόχους που είχε θέσει για το α' εξάμηνο του έτους η Alpha Bank, καταγράφοντας ισχυρή κερδοφορία που οδήγησε τη διοίκησή της να ανεβάσει τον πήχη για τα κέρδη ανά μετοχή στο σύνολο της χρήσης.

Ειδικότερα, τα κέρδη μετά από φόρους της τράπεζας άγγιξαν τα €517 εκατ., αυξημένα κατά 60% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024, που αντιστοιχούν στο 60% του ετήσιου στόχου, και επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού της σχεδίου.

Τα δε κέρδη του τριμήνου ανέρχονται σε €293,7 εκατ., ήτοι 31% αυξημένα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Εκμεταλλευόμενη έκτακτα έσοδα του τριμήνου η Alpha Bank θωρακίζει περαιτέρω τον ισολογισμό της, εξασφαλίζοντας χαμηλότερο κόστους πιστωτικού κινδύνου για τα επόμενα έτη, αυξάνοντας σαν αποτέλεσμα τον στόχο για τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή κατά 2%.

Η κεφαλαιακή επάρκεια παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθώς ο Δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 15,7%, σχεδόν κατά μία ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2024, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα RWAs, που εκτιμάται ότι θα προκύψει από τις συναλλαγές Mη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (MEA), ο Δείκτης FL CET1 ενισχύεται περαιτέρω στο 16,2%.

Σημειώνεται ότι ο μεταβατικός δείκτης CET1 για την εναρμόνιση με τη Βασιλεία IV διαμορφώθηκε υψηλότερα κατά περίπου 35 μονάδες βάσης, στο 16,6%.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση για το β’ τρίμηνο 2025 άγγιξε τα €0,9 δισ., ως αποτέλεσμα νέων εκταμιεύσεων €2,8 δισ., ενισχυμένες κατά 33% σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω της αύξησης των εκταμιεύσεων προς Eπιχειρήσεις, και δευτερευόντως προς Ιδιώτες. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων κατέγραψε αύξηση 15% σε ετήσια βάση.

Ο Δείκτης MEA διαμορφώθηκε στο 3,5% κατά το β’ τρίμηνο 2025, μειωμένος κατά 20 μονάδες βάσης, που οφείλεται κυρίως στη μεταφορά χαρτοφυλακίου ΜΕΑ €0,2 δισ. στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», ενώ το CoR έφτασε τις 39 μονάδες βάσης.

Βασίλης Ψάλτης: Στα 256 εκατ. ευρώ το ετήσιο μέρισμα

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εξαμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Ο ισολογισμός μας συνεχίζει να εξελίσσεται σύμφωνα με το στρατηγικό μας σχέδιο. Διατηρούμε ισχυρή εμπορική δυναμική, επιτυγχάνοντας καθαρή πιστωτική επέκταση €0,9 δισ., αύξηση καταθέσεων επίσης κατά €0,9 δισ. και αύξηση των εισροών στα κεφάλαια υπό διαχείριση ύψους €0,5 δισ. Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 στο 15,7%, διασφαλίζοντας ευχέρεια στην υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης μας και την υλοποίηση στρατηγικών πρωτοβουλιών.

Η συνολική αυτή δυναμική, μας επιτρέπει να καταγράψουμε κέρδη μετά από φόρους ύψους €517 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του έτους – ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του ετήσιου στόχου μας - εκ των οποίων τα €259 εκατ. προορίζονται για διανομή μερίσματος, επιτυγχάνοντας απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 14,2%.»

Μία εκ των πρώτων εμπορικών τραπεζών στην Ευρώπη με θετική μεταβολή στο NII το β’ τρίμηνο

Τα οικονομικά αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν την ισχυρή δομή του ισολογισμού και τη χαμηλή ευαισθησία της Alpha Bank στις επιτοκιακές μεταβολές, καθώς σε περιβάλλον αποκλιμακούμενων επιτοκίων, η Τράπεζα επέδειξε αύξηση των εσόδων από τόκους κατά μία ποσοστιαία μονάδα, φτάνοντας τα €399,3 εκατ.

Παράλληλα, τα έσοδα από προμήθειες έφτασαν τα €122 εκατ., ενισχυμένα κατά 13% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων που σχετίζονται με χορήγηση επιχειρηματικών δανείων, αλλά και καρτών και λύσεων πληρωμών.

Προμέρισμα και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών

Η Διοίκηση της Alpha Bank έχει ήδη λάβει πρόβλεψη για τη διανομή μερίσματος €147 εκατ. το β’ τρίμηνο, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό για το έτος μέχρι σήμερα στα €259 εκατ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 60% του ετήσιου στόχου που έχει τεθεί για το 2025 και προβλέπει τη διανομή του 50% επί των δημοσιευμένων κερδών της.

Η τράπεζα σκοπεύει να μοιράσει προμέρισμα €111 εκατ. από την τρέχουσα χρήση κατά το τέταρτο τρίμηνο της χρονιάς, ίσο με την πρόβλεψη του πρώτου τριμήνου.

Υπενθυμίζεται ότι το payout για το 2024 ανήλθε στο 43% (€281 εκατ.), εκ των οποίων το 25% ή €70,25 εκατ., ήτοι €0,03 ανά μετοχή μέσω της διανομής μερίσματος (cash dividend) και το 75% (€211 εκατ.) μέσω της επαναγοράς ιδίων μετοχών (buyback).

Το πρόγραμμα επαναγοράς, ύψους €211 εκατ., έχει ήδη εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Μαΐου 2025, θα ενεργοποιηθεί αμέσως μετά τη σημερινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων β’ τριμήνου και θα διαρκέσει μέχρι τον Αύγουστο του 2026, και οι μετοχές που θα επαναγοραστούν προβλέπεται να ακυρωθούν.

Σημειώνεται ότι η έναρξή του είχε τεθεί σε αναμονή λόγω της συγχώνευσης της Alpha Services and Holdings με την Alpha Bank Α.Ε., η οποία ολοκληρώθηκε στο τέλος Ιουνίου.

Στρατηγική συνεργασία με τα ΕΛΤΑ

Το β’ τρίμηνο 2025, η Alpha Bank ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω του δικτύου των 1.100 σημείων εξυπηρέτησης των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα.

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει καταθετικά προϊόντα, πληρωμές και μεταφορές κεφαλαίων, δανειοδοτήσεις, ασφαλιστικά προϊόντα και άλλες χρηματοοικονομικές λύσεις, εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη τραπεζική εμπειρία για τους πελάτες των ΕΛΤΑ.

Με τη συνεργασία αυτή, η Alpha Bank εξασφαλίζει στους Πελάτες της απρόσκοπτη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική συμπερίληψη για πάνω από 1 εκατ. πολίτες.

Ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας με τη UniCredit

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η στρατηγική συνεργασία μεταξύ Alpha Bank και UniCredit ενισχύθηκε περαιτέρω, αποδίδοντας απτά και ουσιαστικά αποτελέσματα σε κρίσιμους τομείς, όπως το Wholesale Banking και η Διαχείριση Περιουσίας (Asset Management).

Το επενδυτικό πρόγραμμα onemarkets Fund κατέγραψε σημαντική δυναμική, καθώς οι διανομές ξεπέρασαν τα €600 εκατ., πραγματοποιήθηκαν πέντε ιδιωτικές τοποθετήσεις και εκδόθηκαν δύο νέες σειρές ασφαλιστικών προϊόντων ζωής με επενδυτικά χαρακτηριστικά (Unit Linked), συνολικής ονομαστικής αξίας €78 εκατ.

Παράλληλα, οι δύο τράπεζες προχώρησαν στην από κοινού έκδοση πιστωτικών επιστολών και εγγυήσεων άνω των €200 εκατ., ενώ από την έναρξη της συνεργασίας έχουν εγκριθεί διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια ύψους €300 εκατ., επιβεβαιώνοντας τον διεθνή ρόλο της Alpha Bank ως αξιόπιστου χρηματοπιστωτικού εταίρου.

«Η συνεργασία μας με τη UniCredit μας προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μας διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές, το οποίο σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως για να ενισχύσουμε την αξία που δημιουργούμε στους Πελάτες και τους Μετόχους μας», είπε ο Βασίλης Ψάλτης.

Ανεβάζει τους στόχους για το 2025 και τα επόμενα χρόνια

Η διοίκηση της Alpha Bank εκμεταλλεύτηκε την έκτακτη κερδοφορία του τριμήνου για να θωρακίσει περαιτέρω τον ισολογισμό της τράπεζας, φέρνοντας μπροστά προβλέψεις που θα χρειαζόταν βάση πλάνου να πάρει σε μελλοντικές χρήσεις.

Ως αποτέλεσμα ο δείκτης κόστους πιστωτικού κινδύνου αναμένετε να πέσει στις 45μ.β. εφεξής οδηγώντας σε αύξηση του στόχου για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 2%. Σημειώνετε ότι με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου η Alpha Bank είχε ήδη αυξήσει τον στόχο για τα κέρδη του 2027 κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες.

