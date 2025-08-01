Σημαντική βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών, με σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών και ενίσχυση της κερδοφορίας της, παρουσίασε η Elbisco κατά την περίοδο 2022 – 2024, ενώ θετικές είναι οι προοπτικές και για τη χρήση του 2025.

Υλοποιώντας τη σχετική της δέσμευση, η Elbisco δημοσιοποίησε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022, έπειτα από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιευθούν οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις για το 2023 και το 2024.

Το 2022 ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατέγραψε αύξηση 13,7%, αγγίζοντας τα €110,96 εκατ., ενώ τα μικτά κέρδη παρουσίασαν μείωση της τάξης του 6,5%, αντανακλώντας τα αυξημένα κόστη παραγωγής εξαιτίας των υψηλών τιμών ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και της παρατεταμένης διαταραχής των εφοδιαστικών αλυσίδων που χαρακτήρισε την εν λόγω περίοδο. Παράλληλα, η θυγατρική εταιρία Zito Luks κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 20,6% το 2022, ανταποκρινόμενη αποτελεσματικά στην αυξημένη ζήτηση και διατηρώντας υγιές μικτό περιθώριο 24,6%, χάρη σε στοχευμένες ανατιμήσεις.

Ανοδική πορεία το 2023 και το 2024

Σημαντικά ανοδική ήταν η πορεία της Elbisco κατά τα έτη 2023 και 2024, με σταθερή αύξηση του κύκλου εργασιών, ενίσχυση της κερδοφορίας και μείωση του τραπεζικού δανεισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα υπό δημοσίευση οικονομικά αποτελέσματα για τις χρήσεις 2023 και 2024:

- Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €114,76 εκατ. το 2023 (+3,4%) και €110,30 εκατ. το 2024 (-0,6%), έναντι €110,96 εκατ. το 2022.

- Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα €36,15 εκατ. το 2023 (+€3,64 εκατ., +11,2%) και €36,48 εκατ. το 2024 (+€3,97 εκατ., +12,2%) έναντι €32,51 εκατ. το 2022. Αξιοσημείωτη είναι και η βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους, το οποίο από 29,3% το 2022 ανήλθε σε 31,5% το 2023 και 33,1% το 2024.

- Η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) παρουσίασε σημαντική αύξηση και ανήλθε σε €9,87 εκατ. το 2023 (+€4,31 εκατ., +77,7%) και €9,02 εκατ. το 2024 (+€3,47 εκατ., +62,4%) έναντι €5,55 εκατ. το 2022.

Παράλληλα, καταγράφηκε απομείωση του τραπεζικού δανεισμού, καθώς ο συνολικός τραπεζι-κός δανεισμός μειώθηκε στα €29,74 εκατ. το 2024 από €43,76 εκατ. το 2022.

Κατά τη διετία 2023-2024, η Elbisco υλοποίησε επενδύσεις ύψους €5,69 εκατ., μεταξύ των οποίων η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στη Χαλκίδα και η ανάπτυξη προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού. Επενδυτικό σχέδιο, συνολικού κόστους €9,59 εκατ., εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό των εργοστασίων. Παράλληλα με τις ανωτέρω επενδύσεις, η Εταιρία προχώρησε σε στοχευμένο εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της με νέα, καινοτόμα προϊόντα στις κύριες κατηγορίες μπισκότων και αρτοσκευασμάτων, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπορική της θέση.

Θετικές εκτιμήσεις για τη χρήση 2025

Θετικές είναι οι προσδοκίες και για το 2025, όπου αναμένεται περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών στα €115 εκατ. (+5%) και νέα βελτίωση τόσο του μικτού περιθωρίου, όσο και της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στα €9,0 εκατ. (+6%), σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Σημαντική αναμένεται να είναι και η περαιτέρω μείωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα €25,7 εκατ.

Σε επίπεδο Ομίλου τα κέρδη προ φόρων αναμένεται να πλησιάσουν τα €2 εκατ., με σαφώς βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη, τόσο για τη μητρική εταιρία Elbisco, όσο και για τη θυγατρική εταιρία Zito Luks.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Elbisco Α.Ε, κ. Νίκος Βουδούρης δήλωσε σχετικά: «Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, η Elbisco σημειώνει σταθερή βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας. Παραμένοντας σταθερά προσανατολισμένοι στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες και προσδοκίες των καταναλωτών, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε την ενίσχυση της παρουσίας μας και την αύξηση των μεριδίων αγοράς, τόσο μέσω της ενδυνάμωσης των παραδοσιακών σειρών προϊόντων, όσο και με είσοδο σε νέες, δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές. Με ξεκάθαρο όραμα και στρατηγική επένδυση στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στους ανθρώπους μας, συνεχίζουμε μια βιώσιμη και αποδοτική πορεία, η οποία δημιουργεί αξία για μετόχους, εργαζόμενους, καταναλωτές και την κοινωνία».



