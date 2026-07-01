Εθνική Ασφαλιστική: Το δίκτυο συνεργατών στην πρώτη γραμμή της νέας εποχής υπό την Πειραιώς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Εθνική Ασφαλιστική γιορτάζει 135 χρόνια λειτουργίας και εστιάζει στη νέα αναπτυξιακή της πορεία μετά την ένταξή της στον Όμιλο Πειραιώς, με στόχο την ενίσχυση του εταιρικού παραγωγικού δικτύου και τη συνέχιση της αναπτυξιακής δυναμικής.

Η εκδήλωση στην Αθήνα συγκέντρωσε περίπου 700 συνεργάτες, στελέχη και προσκεκλημένους από όλη την Ελλάδα και περιελάμβανε βράβευση των κορυφαίων ασφαλιστικών συμβούλων του Εταιρικού Παραγωγικού Δικτύου.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιώργος Κώτσαλος, τόνισε ότι η νέα περίοδος της εταιρείας αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο, με στόχο τον συνδυασμό της ιστορικής παρακαταθήκης των 135 ετών με τις μελλοντικές αναπτυξιακές προοπτικές.

Στη νέα αναπτυξιακή πορεία της Εθνικής Ασφαλιστικής μετά την ένταξή της στον Όμιλο Πειραιώς, με επίκεντρο την ενίσχυση του εταιρικού παραγωγικού δικτύου και τη συνέχιση της αναπτυξιακής της δυναμικής, επικεντρώθηκε η πρόσφατη εκδήλωση για τη συμπλήρωση 135 ετών λειτουργίας της εταιρείας, κατά την οποία βραβεύθηκαν οι κορυφαίοι συνεργάτες του Εταιρικού Παραγωγικού Δικτύου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρουσία περίπου 700 συνεργατών, στελεχών και προσκεκλημένων από όλη την Ελλάδα και συνδύασε τον εορτασμό της επετείου με τη βράβευση των διακριθέντων ασφαλιστικών συμβούλων.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής, Γιώργος Κώτσαλος, χαρακτήρισε τη νέα περίοδο της εταιρείας ως ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να συνδυαστεί η παρακαταθήκη των 135 ετών με τις αναπτυξιακές προοπτικές του μέλλοντος.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, χαρακτήρισε την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής στρατηγική επένδυση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία της εταιρείας βασίζεται στους ανθρώπους της και στις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν αναπτύξει με τους πελάτες, ενώ υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο του δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων στη μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, Δημήτρης Μαζαράκης, χαρακτήρισε το Εταιρικό Παραγωγικό Δίκτυο στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης της εταιρείας, τονίζοντας ότι η προσωπική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ασφαλιστικού συμβούλου και πελάτη αποτελεί βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας και θεμέλιο της διαχρονικής της πορείας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα του Εταιρικού Παραγωγικού Δικτύου για το 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, ο συνολικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 8,2%, ενώ στα χαρτοφυλάκια που είναι ανοικτά σε νέες πωλήσεις η αύξηση έφθασε το 18%. Όπως επισημάνθηκε, η θετική πορεία συνεχίζεται και το 2026 με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης σε βασικούς κλάδους δραστηριότητας.

Ο γενικός εμπορικός διευθυντής της εταιρείας, Γιώργος Ζερβουδάκης, συνεχάρη τους συνεργάτες για τη συμβολή τους στην πορεία της Εθνικής Ασφαλιστικής, υπογραμμίζοντας ότι οι άνθρωποι του δικτύου αποτελούν τον βασικό παράγοντα επιτυχίας και εξέλιξης της εταιρείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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