Το πρώτο δεσμευτικό βήμα για τη δημιουργία ενός ισχυρού ασφαλιστικού σχήματος στην Κύπρο πραγματοποίησε η Alpha Bank, υπογράφοντας οριστική συμφωνία για την απόκτηση της Altius Insurance. Η συναλλαγή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ομίλου για την ενίσχυση των ασφαλιστικών του δραστηριοτήτων και του μοντέλου τραπεζοασφάλισης στην κυπριακή αγορά.

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική της, Alpha International Holdings S.A., υπέγραψε οριστική σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών με τους μετόχους της Altius Insurance Ltd. για την απόκτηση του συνόλου του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την ανακοίνωση της 19ης Δεκεμβρίου 2025, με την οποία είχε γνωστοποιηθεί η συμφωνία επί των βασικών εμπορικών και νομικών όρων για τον στρατηγικό συνδυασμό ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο. Η υπογραφή της οριστικής συμφωνίας αποτελεί πλέον το πρώτο δεσμευτικό ορόσημο για την υλοποίηση του σχεδίου.

Η Altius δραστηριοποιείται στους κλάδους ζωής, υγείας και γενικών ασφαλίσεων, προσφέροντας ασφαλιστικά προϊόντα τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Τα τελευταία 11 χρόνια αποτελεί τον αποκλειστικό εταίρο τραπεζοασφάλισης της Alpha Bank Κύπρου, συνεργασία που, σύμφωνα με την τράπεζα, αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

Η μακροχρόνια σχέση των δύο πλευρών έχει ήδη δημιουργήσει κοινή βάση λειτουργίας και εμπορικής συνεργασίας, περιορίζοντας τους κινδύνους μετάβασης στη νέα φάση. Η διοικητική ομάδα της Altius θα συνεχίσει να στηρίζει την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των εργασιών και την ομαλή ενσωμάτωση.

Η εξαγορά της Altius αποτελεί το πρώτο σκέλος του σχεδιαζόμενου συνδυασμού της με τη Universal Life Insurance Public Company Ltd., με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου ασφαλιστικού ομίλου στην Κύπρο, στον οποίο η Alpha Bank θα κατέχει πλειοψηφική συμμετοχή.

Με την ολοκλήρωση του συνδυασμού, η νέα εταιρεία αναμένεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων ασφαλιστικών ομίλων στην κυπριακή αγορά, τόσο στον κλάδο ζωής όσο και στις γενικές ασφαλίσεις, ενώ θα διαθέτει ισχυρή θέση στον τομέα ατυχημάτων και υγείας.

Παράλληλα, η συναλλαγή με τη Universal βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού, η Alpha Bank θα συνεργαστεί με τον βασικό μέτοχο της Universal, τον Όμιλο Photos Photiades, μέσω μακροπρόθεσμης στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

Ο Όμιλος Photos Photiades διαθέτει πολυετή παρουσία στην κυπριακή αγορά, ισχυρές πελατειακές σχέσεις και βαθιά γνώση του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η συνεργασία με την Alpha Bank εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει συμπληρωματικά οφέλη για την ανάπτυξη των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο.

Η ενιαία ασφαλιστική εταιρεία θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και των δύο οργανισμών, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων και την περαιτέρω ενίσχυση του μοντέλου τραπεζοασφάλισης της Alpha Bank, σε συνεργασία με την Alpha Bank Κύπρου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής για την Altius αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων και συναινέσεων, καθώς και της πλήρωσης των συνήθων αναβλητικών αιρέσεων.





Πηγή: skai.gr

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