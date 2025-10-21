Σε τροχιά ανάπτυξης κινείται η Estée Lauder Hellas, σύμφωνα με όσα ανέφερε εχθές στο πλαίσιο συνάντησης με δημοσιογράφους ο Κώστας Σπυρόπουλος, Γενικός Διευθυντής, The Estée Lauder Companies Balkans. «Η Estée Lauder Companies βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια, αλλά τα τελευταία τρία χρόνια είχα την τιμή να ηγούμαι μιας εξαιρετικής ομάδας που διαγράφει ένα νέο κεφάλαιο για την εταιρεία στην περιοχή» τόνισε ο κ. Σπυρόπουλος.

Η χρήση 2023-24 (Ιούλιος 2023-Ιουνιος 2024) ήταν μια χρονιά που έβαλε τις βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας. Οι πωλήσεις της Estée Lauder Hellas αυξήθηκαν κατά περίπου 20% (από 55 εκατ. ευρώ στα 66 εκατ. ευρώ) ενώ επέστρεψε στην κερδοφορία, μετά από μια χρονιά αναδιοργάνωσης και εφάπαξ εξόδων.

Παράλληλα, η Estée Lauder Hellas συνέχισε τις επενδύσεις σε υποδομές. «Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε σε μετεγκατάσταση των κεντρικών της γραφείων σε νέα και αναβαθμίσαμε το κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο, μέσα από το έργο "Project Olympic". Πρόκειται για ένα έργο που ενοποίησε τη ροή προϊόντων της Ρουμανίας μέσω της ελληνικής αποθήκης -- μια σημαντική συνέργεια σε επίπεδο ομίλου που αναδεικνύει την Αθήνα σε περιφερειακό κόμβο για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Ρουμανία» τόνισε ο κ. Σπυρόπουλος. Συμπλήρωσε επίσης, ότι η εταιρεία επένδυσε σε ανακαινίσεις σημείων πώλησης, από το MAC flagship στην Ερμού έως retail συνεργάτες σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία, εναρμονίστηκε με τα EMEA standards, δίνοντας έμφαση στο brand building και λιγότερο στις εκπτωτικές ενέργειες, διεύρυνε το χαρτοφυλάκιό της με νέα brands σε νέα brands (Dr. Jart+, Le Labo, The Ordinary) και ενίσχυσε τη θέση της στο φαρμακείο. Την ίδια ώρα το direct online κανάλι πωλήσεων με τα 3 e-shops προσφέρει το 10% του τζίρου της εταιρείας. «Μετατρέψαμε το μοντέλο λειτουργίας μετά το Joint Venture και ευθυγραμμιστήκαμε με τα διεθνή standards, διατηρώντας δυνατές τοπικές ομάδες κοντά στις ανάγκες κάθε αγοράς. Από το 2022, η Αθήνα αποτελεί έδρα για πέντε χώρες - Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία και Μολδαβία - ενώ ο ελληνικός οργανισμός διαχειρίζεται ένα δίκτυο 850 εκ των οποίων οι 700 στην Ελλάδα. Αυτό αντικατοπτρίζει τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε στο λιανεμπόριο, στην εμπειρία του πελάτη και στο ανθρώπινο δυναμικό μας» υπογράμμισε ο κ. Σπυρόπουλος.

Για τη χρήση 2024-2025 (που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2025), τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, αλλά εκτιμάται ότι οι πωλήσεις θα ξεπεράσουν τα 70 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σημειώνεται ανάπτυξη τζίρου σε όλες τις κατηγορίες Make Up, Skin Care & Fragrances-- παρά την επιβράδυνση της αγοράς -- και περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας, χάρη στην αποδοτικότερη λειτουργία και στη στοχευμένη δαπάνη. «Παραμένουμε αισιόδοξοι, διότι έχουμε δυνατά brands, οργανωτική ευελιξία και μια ομάδα που μπορεί να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες» τόνισε ο κ. Σπυρόπουλος.

Η Estée Lauder Hellas στηρίζει για ακόμα μία χρονιά, την ενημέρωση και την πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού, φωτίζοντας με το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα τον «Δρομέα» του Κώστα Βαρώτσου, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Η φωταγώγηση του Δρομέα θα παραμείνει έως τις 10 Νοεμβρίου, ημέρα του 42ου Μαραθωνίου της Αθήνας. Παράλληλα, και στο πλαίσιο της πολυετούς δέσμευσής της για τη στήριξη της πρόληψης, η εταιρεία ενισχύει το έργο της Ελληνικής Αντικαρκινικής εταιρείας, προσφέροντας το 1% του συνόλου των πωλήσεων λιανικής όλων των μαρκών του Ομίλου για τον μήνα Οκτώβριο. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, συμβάλλει στη διενέργεια δωρεάν μαστογραφιών σε απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, μέσω του Κινητού Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Έως σήμερα, η Estée Lauder Hellas, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, έχει προσφέρει πάνω από 7.750 δωρεάν μαστογραφίες σε γυναίκες που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε προληπτικό έλεγχο. Την τελευταία 2ετία, πάνω από 150.000 ευρώ έχουν διατεθεί σε χρηματικές δωρεές και εξοπλισμό σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

