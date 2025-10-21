Μια ελληνική νεοφυής επιχείρηση (startup) μπορεί πλέον να βρεθεί, μέσα σε λίγους μήνες, στην καρδιά του Τορόντο, μιας από τις πιο καινοτόμες και πολυπολιτισμικές πόλεις του κόσμου και να ανοίξει δρόμο προς την αγορά των ΗΠΑ.

Με τη στήριξη του Toronto Business Development Centre (TBDC.com) του Καναδά, οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν τώρα πρόσβαση σε μια έτοιμη γέφυρα προς τη Βόρεια Αμερική.

Ευκαιρίες επέκτασης στην αγορά του Καναδά και των ΗΠΑ για τις ελληνικές Startups

Το Toronto Business Development Centre (TBDC.com), ο πιο παλιός και εδραιωμένος επιχειρηματικός επιταχυντής (business incubator) του Καναδά, ο οποίος έχει υποστηρίξει πάνω από 9.000 startuppers απ' όλο τον κόσμο να επεκταθούν στην αγορά της Βόρειας Αμερικής στα 35 χρόνια που λειτουργεί, παρουσίασε το ειδικό πρόγραμμα-γέφυρα σε μια εκδήλωση στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Startupper.gr.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Toronto Business Development Centre, Vikram Khurana, επιχειρηματίας (serial entrepreneur) με δύο μεγάλα exits στο ενεργητικό του, παρουσίασε μπροστά σε πάνω από 30 ελληνικές deeptech (υψηλής τεχνολογίας) και scaleups το πρόγραμμα Horizon, το οποίο περιλαμβάνει τρεις φάσεις: ανίχνευση (Scout), εντατική εβδομάδα (Sprint Week) και επιτάχυνση (Surge).

Εφόσον μια startup επιλεγεί από ειδικούς στον τομέα της στη φάση Ανίχνευση (Scout), ακολουθεί μια εντατική εβδομάδα στο Τορόντο, η φάση εντατική εβδομάδα (Sprint Week), όπου πραγματοποιούνται στοχευμένα εργαστήρια και ατομικές συναντήσεις με συνεργάτες, επενδυτές και πιθανούς πελάτες, σύμφωνα με τις προτεραιότητες κάθε ιδρυτή.

Στην τελευταία φάση, την Επιτάχυνση (Surge), οι επιχειρηματίες αποκτούν πρόσβαση σε ειδικούς που είναι πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι, μέντορες, επενδυτές και εταιρικούς συνεργάτες, προσφέροντας στοχευμένη καθοδήγηση και διασφαλίζοντας ότι κάθε ιδρυτής διαθέτει το εξειδικευμένο ταλέντο και τα δίκτυα που χρειάζεται. Για τους Έλληνες ιδρυτές, αυτό σημαίνει εξατομικευμένη υποστήριξη, μείωση κινδύνου και ανάπτυξη στρατηγικής βάσει δεδομένων.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Τάσος Γαϊτάνης, σημειώνοντας τη μεγάλη σημασία των προγραμμάτων παγκόσμιας επέκτασης σε μια αγορά όπως αυτή της Βόρειας Αμερικής, αλλά και τη σημαντική θέση της Ελλάδας στο deeptech, ειδικά στην παραγωγή spinoffs από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Elevate Greece, του επίσημου ελληνικού μητρώου startups, Γιώργος Παπαγιαννόπουλος, ανακοίνωσε τη σημαντική αναβάθμιση του Elevate Greece, το οποίο έχει ξεπεράσει τις 1.000 startups, καθώς και τις νέες πρωτοβουλίες διασύνδεσης με τα οικοσυστήματα άλλων χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

