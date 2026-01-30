Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Υπογράφηκε συμφωνία στης 30 Ιανουαρίου 2026, για τη σύσταση κοινοπραξίας μεταξύ του ομίλου Czechoslovak Group και της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) με αντικείμενο την παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στην Ελλάδα.

Η νέα εταιρεία, Hellenic Ammunition A.E., που θα δραστηριοποιείται στο Λαύριο, στοχεύει στην αναβίωση στρατηγικών δυνατοτήτων της αμυντικής βιομηχανίας και στην ενίσχυση της παρουσίας της CSG στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η συμφωνία υπεγράφη από τους διευθύνοντες συμβούλους Jiří Schonweitz (MSM Greece) και Χριστόφορο Μπουτσικάκη (ΕΑΣ) και περιλαμβάνει το καταστατικό και σύμβαση παραχώρησης για την έναρξη της λειτουργίας της νέας εταιρείας.

Υπογράφηκε σήμερα, Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2026, στην Αθήνα η συμφωνία μεταξύ του ομίλου Czechoslovak Group (CSG), μέσω της θυγατρικής του MSM Greece, και της ελληνικής κρατικής εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε. (ΕΑΣ/HDS), για τη σύσταση κοινοπραξίας με αντικείμενο την παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στην Ελλάδα.

Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία της νέας εταιρείας Hellenic Ammunition A.E., η οποία θα δραστηριοποιηθεί στο Λαύριο και φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα αναβίωσης στρατηγικών παραγωγικών δυνατοτήτων στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Παράλληλα, η σύσταση της εταιρείας ενισχύει την καθετοποίηση της CSG στον κλάδο της παραγωγής πυρομαχικών, διευρύνοντας την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο διευθύνων σύμβουλος της MSM Greece, Jiří Schonweitz, και ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, Χριστόφορος Μπουτσικάκης. Στο πλαίσιο της συμφωνίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Καταστατικό της νέας εταιρείας καθώς και σύμβαση παραχώρησης, που καθιστούν δυνατή την επίσημη σύστασή της και την έναρξη της λειτουργίας της.

Σε δήλωσή του, ο κ. Schonweitz ανέφερε ότι η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί κομβικό ορόσημο τόσο για το κοινό εγχείρημα με τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, όσο και για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης. Όπως σημείωσε, το Λαύριο εξελίσσεται σε έναν σημαντικό πυλώνα παραγωγής πυρομαχικών, ικανό να καλύψει ανάγκες της Ελλάδας, της Ευρώπης και των συμμάχων της.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπουτσικάκης τόνισε ότι η επανεκκίνηση της παραγωγής πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στο Λαύριο συνιστά στρατηγικό βήμα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και για την ασφάλεια της Ευρώπης. Υπογράμμισε ότι η κοινοπραξία με την CSG φέρνει επενδύσεις, σύγχρονες τεχνολογίες και πολύτιμη τεχνογνωσία, στοιχεία που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων.

Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, η λειτουργία της Hellenic Ammunition A.E. αναμένεται να συμβάλει και στη δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και επανατοποθετώντας το Λαύριο στον χάρτη των βασικών αμυντικών παραγωγικών κέντρων της χώρας.

