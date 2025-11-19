Καθυσηχάζει τις ανησυχίες για «φούσκα» στην τεχητή νοημοσύνη η Nvidia - Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις το γ' τρίμηνο

Η Nvidia ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα γ' τριμήνου την Τετάρτη τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών όσον αφορά τις πωλήσεις και τα κέρδη.

Ειδικότερα, ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή στα 1,30 δολάρια έναντι εκτιμήσεων για κέρδη στα 1,25 δολάρια. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 57,01 δισ. δολάρια έναντι εκτιμήσεων για 54,92 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το CNBC.

Η Nvidia ανέφερε ότι αναμένει πωλήσεις ύψους περίπου 65 δισ. δολαρίων για το δ' τρίμηνο, έναντι εκτιμήσεων για 61,66 δισ. δολάρια. Οι προοπτικές δείχνουν ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή για τα ακριβά και ισχυρά τσιπ της Nvidia που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η Nvidia αντιμετωπίζει αυξανόμενους φόβους ότι οι ανεξέλεγκτες δαπάνες για τέτοιο εξοπλισμό δεν είναι βιώσιμες.

Η Nvidia είχε καθαρά κέρδη για το γ' τρίμηνο ύψους 1,30 δολαρίων ανά μετοχή, ή 31,91 δισ. δολάρια. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 65% από τα 19,31 δισ. δολάρια, ή 78 σεντς ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η Nvidia έχει γίνει η πιο πολύτιμη εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία, κυρίως λόγω της αμείωτης ζήτησης για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της, τα λεγόμενα GPU. Η Nvidia έχει ως πελάτες τις Microsoft, Amazon, Google, Oracle και Meta. Τα τσιπ της χρησιμοποιούνται από όλες τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη νέων μοντέλων και τεχνολογιών.

Οι πωλήσεις και οι προοπτικές της Nvidia παρακολουθούνται στενά από τον κλάδο της τεχνολογίας ως ένδειξη της υγείας της έκρηξης στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πιο σημαντική δραστηριότητα της Nvidia είναι οι πωλήσεις σε κέντρα δεδομένων. Η Nvidia ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της σε κέντρα δεδομένων ανήλθαν σε 51,2 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας εύκολα τις προσδοκίες των αναλυτών για πωλήσεις στα 49,09 δισ. δολάρια κατά τη διάρκεια του τριμήνου, σημειώνοντας αύξηση 66% σε ετήσια βάση.

Πριν από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, η Nvidia ήταν γνωστή κυρίως για την κατασκευή τσιπ για 3D βιντεοπαιχνίδια. Η Nvidia ανέφερε ότι είχε έσοδα 4,3 δισ. δολαρίων από τα βιντεοπαιχνίδια, σε αύξηση 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η εταιρεία έχει επίσης επισημάνει τη ρομποτική ως έναν από τους σημαντικότερους τομείς ανάπτυξης. Οι πωλήσεις στον τομέα της ρομποτικής κατά το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν συνολικά σε 592 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 32% σε ετήσια βάση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Γιένσεν Χουάνγκ, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η εταιρεία έχει παραγγελίες αξίας 500 δισ. δολαρίων για τα προηγμένα τσιπ της έως το 2026.

Οι τεχνολογικοί γίγαντες έχουν διπλασιάσει τις δαπάνες τους για την επέκταση των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και την απόκτηση των πιο προηγμένων και ακριβών τσιπ.

Η Microsoft ανακοίνωσε ρεκόρ δαπανών ύψους σχεδόν 35 δισ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του έτους χρήσης τον περασμένο μήνα, με περίπου το ήμισυ του ποσού να δαπανάται κυρίως για τσιπ.

Ανεξάρτητα από το πώς θα συγκριθεί το τελευταίο τρίμηνο με τις προβλέψεις, σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή πορεία για την εταιρεία. Οι πωλήσεις θα αυξηθούν περίπου 10 φορές σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πριν από τρία χρόνια. Και η Nvidia είναι σε πορεία να καταγράψει περισσότερα ετήσια καθαρά κέρδη από ό,τι θα αναφέρουν σε πωλήσεις δύο μακροχρόνιοι ανταγωνιστές της, η Intel και η Advanced Micro Device, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ωστόσο, η επέκταση της Nvidia έχιε αντιμετωπίσει προκλήσεις. Οι περιορισμοί των ΗΠΑ στην αποστολή προηγμένων τσιπ στην Κίνα έχουν αποκλείσει σε μεγάλο βαθμό την Nvidia από μια τεράστια αγορά για τα προϊόντα της. Ο Χουάνγκ άσκησε πιέσεις στην Ουάσινγκτον για να ανατρέψει αυτούς τους κανόνες, υποστηρίζοντας ότι είναι αντιπαραγωγικοί για τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας που υποτίθεται ότι εξυπηρετούν.

Ορισμένοι επενδυτές έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη δομή των μεγάλων συμφωνιών που έχει συνάψει η Nvidia με τους πελάτες της. Οι συναλλαγές περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις όπως η OpenAI και η Anthropic PBC, θέτοντας το ζήτημα του κατά πόσον οι συμφωνίες αυτές δημιουργούν τεχνητή ζήτηση για τα τσιπ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Nvidia και η πελάτισσά της Microsoft ανακοίνωσαν ότι δεσμεύτηκαν να επενδύσουν έως και 15 δισ. δολάρια στην Anthropic. Η νεοφυής επιχείρηση δεσμεύτηκε επίσης να αγοράσει υπολογιστική ισχύ αξίας 30 δισ. δολαρίων από την υπηρεσία cloud Azure της Microsoft και θα συνεργαστεί με τους μηχανικούς της Nvidia για τη βελτιστοποίηση των τσιπ και των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia, που ιδρύθηκε το 1993, ήταν πρωτοπόρος στην αγορά των γραφικών τσιπ που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ρεαλιστικών εικόνων για ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η AMD είναι ο μόνος σημαντικός ανταγωνιστής που της έχει απομείνει σε αυτόν τον τομέα.

Η Nvidia έχτισε την κυριαρχία της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης προσαρμόζοντας την ίδια αρχιτεκτονική τσιπ για την επεξεργασία τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων, βοηθώντας τους ερευνητές να δημιουργήσουν λογισμικό που έχει αρχίσει να ανταγωνίζεται και να μοιάζει με ανθρώπινες ικανότητες.

Η εταιρεία με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας εξακολουθεί να κατέχει περισσότερο από το 90% της αγοράς των τσιπ επιτάχυνσης τεχνητής νοημοσύνης αλλά έχει προσθέσει και άλλα προϊόντα στην γκάμα της για να ενισχύσει τη θέση της.

