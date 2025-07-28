Έως 75% ενίσχυση για μικρές επιχειρήσεις από τον Αναπτυξιακό Νόμο

Με ενισχύσεις που φτάνουν έως και 75% για τις μικρές επιχειρήσεις, ενεργοποιήθηκαν τρεις νέες προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, δίνοντας το έναυσμα για κατάθεση επενδυτικών σχεδίων σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα της εταιρείας συμβούλων χρηματοδότησης κοινοτικών προγραμμάτων anodos consulting, τα νέα καθεστώτα αφορούν τη «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» (Γ' κύκλος), τις «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» (Α' κύκλος) και το νεοσύστατο πλαίσιο για τις «Μεγάλες Επενδύσεις». Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 10 Οκτωβρίου 2025, μετά από παράταση που δόθηκε, καθώς αρχικά η προθεσμία είχε οριστεί για τον Σεπτέμβριο. Όπως επισημαίνει η anodos, η προκήρυξη των δράσεων έρχεται σε μια στιγμή που ο επιχειρηματικός κόσμος ανέμενε την ενεργοποίηση του Νόμου, ενώ η αυστηροποίηση των κριτηρίων στοχεύει στην ενίσχυση ώριμων και υλοποιήσιμων επενδύσεων.

Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα (Γ΄ κύκλος)

Δεν έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τους προηγούμενους κύκλους. Το ελάχιστο ύψος επένδυσης για πολύ μικρές επιχειρήσεις παραμένει στις 100.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται έως 75%, αναλόγως περιοχής και μεγέθους επιχείρησης.

Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης - Α΄ Κύκλος

Πρόκειται για νέα πρόσκληση που αφορά επενδύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, όπως η Λέσβος, η Χίος, ο Έβρος, τα Δωδεκάνησα και περιοχές απολιγνιτοποίησης σε Μεγαλόπολη και Κοζάνη. Το ελάχιστο ύψος επένδυσης είναι 2 εκατ. ευρώ, στοιχείο που δείχνει πως στοχεύει σε μεγαλύτερα έργα για την ανάπτυξη λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών. Εξαιρούνται επενδύσεις σε πρωτογενή γεωργική παραγωγή, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες. Στον τομέα του τουρισμού, επιλέξιμες είναι μόνο επενδύσεις που υλοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές των νησιών του Αιγαίου.

Μεγάλες επενδύσεις - Νέο καθεστώς

Η πρόσκληση για μεγάλες επενδύσεις απευθύνεται σε σχέδια άνω των 15 εκατ. ευρώ. Το καθεστώς στοχεύει σε επενδύσεις με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Εξαιρούνται επενδύσεις σε αγροδιατροφή, τουρισμό και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Και εδώ, το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως 75% για μικρές επιχειρήσεις.

Νέα κριτήρια αξιολόγησης

Σύμφωνα με την anodos consulting, η σημαντικότερη αλλαγή στις νέες προσκλήσεις αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης. Η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. αδειοδοτήσεις) αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υποβολή. Αυτή η αυστηροποίηση θεωρείται εύλογη, καθώς αποτρέπει υποβολές από μη ώριμα σχέδια. Ωστόσο, απαιτεί περισσότερο χρόνο προετοιμασίας και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από το Υπουργείο. Επίσης, η τεκμηρίωση της ιδιωτικής συμμετοχής δεν βαθμολογείται πλέον αλλά είναι υποχρεωτική για την αποδοχή του φακέλου.

Διατηρούνται με μικρές τροποποιήσεις οι αριθμοδείκτες που σχετίζονται με την οικονομική εικόνα της επιχείρησης και την απασχόληση, ενώ εισάγεται και ο δείκτης εξωστρέφειας, δίνοντας βαθμολογικό πλεονέκτημα σε εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Εκτίμηση και προοπτικές

Όπως επισημαίνει η εταιρεία συμβούλων χρηματοδότησης κοινοτικών προγραμμάτων, οι δύο νέες προσκλήσεις σε συνδυασμό με τον επόμενο κύκλο της Μεταποίησης δίνουν σημαντική ώθηση στην επιχειρηματικότητα και στη στροφή προς μεγαλύτερες και πιο μελετημένες επενδύσεις. Οι ενισχύσεις μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά από επενδυτές με ώριμα σχέδια και υγιή οικονομικά στοιχεία. Το στοίχημα είναι η εξεύρεση των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση και των ήδη εγκεκριμένων έργων από προηγούμενες προκηρύξεις, καθώς επισημαίνεται ότι παρά την ύπαρξη ώριμων επενδυτικών σχεδίων προς έγκριση η εξασφάλιση χρηματοδότησης καθυστερεί.

Πηγή: skai.gr

