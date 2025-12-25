Της Μύριαμ Κιάσσου

Μπορεί ένα άρωμα να... σε μεθύσει, όπως ένα φίνο ποτήρι κρασί; Φαίνεται πως ναι, αφού το 2025 εκπνέει, έχοντας σηματοδοτήσει μια νέα δημιουργική εποχή για τον Μιχάλη Καπράνο, ο οποίος αν και sommelier έχει ταυτίσει την επαγγελματική του υπόσταση με τον «κανόνα» πως το άρωμα είναι η αρχή κάθε ιστορίας.

Διάγοντας μια επιτυχημένη πορεία σε κουζίνες, βραβευμένες με αστέρια Michelin και διεθνείς σκηνές γευσιγνωσίας, ο Έλληνας sommelier λανσάρει τη δική του σειρά αρωμάτων — ένα project που γεφυρώνει, με τρόπο σχεδόν φυσικό κι αυτονόητο, την οινολογία και την αρωματοποιία.

«Η σχέση μου με το κρασί ξεκίνησε από το ενδιαφέρον μου για τις γεύσεις, τις μυρωδιές και την ιστορία που κρύβεται πίσω από κάθε μπουκάλι», λέει στο Skai.gr, Σε τονίζοντας πως σε όλη αυτή τη διαδρομή, ο κοινός παρονομαστής ήταν βέβαια η όσφρηση.

Περιγράφει πως για να κάνει το όραμά του, πραγματικότητα δεν ακολούθησε μια κλασική σχολή αρωματοποιίας αλλά επένδυσε σε εξειδικευμένα σεμινάρια, συνεχή μελέτη και πρακτική, στρατηγικές οι οποίες συνδυαστικά με την εμπειρία του στην οινολογία και τη γευσιγνωσία του έδωσαν ένα εξαιρετικό υπόβαθρο ώστε να μεταφέρει τις γνώσεις του από το κρασί στον κόσμο του αρώματος.

Σε κάθε περίπτωση συνεχίζει μέχρι σήμερα να παρακολουθεί σεμινάρια και εκπαιδεύσεις θεωρώντας ότι η μάθηση στον κόσμο των αρωμάτων, δε σταματά ποτέ.



Από τη γεύση στην όσφρηση

«Όταν η όσφρηση γίνει καθημερινό εργαλείο, αρχίζεις να αναζητάς πώς μπορείς να δημιουργήσεις όχι μόνο γεύσεις, αλλά εμπειρίες», εξηγεί ο Μιχάλης Καπράνος.

Έτσι γεννήθηκε η ιδέα να μεταφέρει την πολυπλοκότητα ενός κρασιού σε ένα άρωμα.

O στόχος του ήταν, όπως συνοψίζει, πολύ συγκεκριμένος: Να δημιουργήσει αρώματα που αφηγούνται ιστορίες και μνήμες, προσπαθώντας να συνδέσει τη φρεσκάδα, την πολυπλοκότητα και την ισορροπία, που τόσο αγαπά, στο κρασί με τη μαγεία της αρωματοποιίας.

Εξάλλου, όπως διευκρινίζει, υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες μεταξύ του κρασιού και του αρώματος.

«Η σύνθεση έχει στρώματα, νότες κορυφής, μεσαίες και βάσης. Η ισορροπία, η ένταση και η διάρκεια είναι κρίσιμες σε κάθε δημιουργία. Όπως ένα μεγάλο κρασί εξελίσσεται στο ποτήρι, έτσι και ένα άρωμα ξεδιπλώνεται πάνω στο δέρμα».

Παράλληλα, η όσφρηση λειτουργεί ως «κλειδί». Πολλές φορές καθορίζει το πώς αντιλαμβανόμαστε τη γεύση.

Τα αρώματα του κρασιού, τα φρούτα, τα λουλούδια, τα μπαχαρικά και το ξύλο—δίνουν πληροφορίες για την ποιότητα, την προέλευση και την ηλικία του κρασιού. Είναι η πρώτη γέφυρα για να «διαβάσουμε» ένα κρασί πριν καν το δοκιμάσουμε.

Εκτιμά μάλιστα, ότι ορισμένες ποικιλίες μεταφράζονται ιδανικά σε άρωμα.

«Το Riesling για την αλμυρότητα και την πολυπλοκότητά του, το Chardonnay για τα στρώματα και το βάθος του, το Ασύρτικο για τη φρεσκάδα και τη μεταλλικότητά του, το Viognier για τις λουλουδένιες και φρουτώδεις νότες του, και το Μοσχάτο για την έντονη αρωματική του προσωπικότητα. Όλες προσφέρουν έμπνευση για αρώματα με ισορροπία, φρεσκάδα και πολυδιάστατο χαρακτήρα», εξηγεί καταλήγοντας στο ότι οι αγαπημένες του ετικέτες και οι γευσιγνωσίες που έχει κάνει, τον δίδαξαν την πολυπλοκότητα, την ισορροπία και τη διάρκεια και αυτά τα ίδια στοιχεία αποφάσισε να ενσωματώσει σε αρωματικές συνθέσεις.

Somma... αρώματος

Η σειρά αρωμάτων του Μιχάλη Καπράνου, θα κυκλοφορήσει σε περίπου τρεις μήνες.

Το πρώτο άρωμα θα ονομάζεται «Somma».

«Παίζει με το sommelier και στα λατινικά παραπέμπει στο σύνολο, στο άθροισμα», εξηγεί περιγράφοντας μια στιγμή που... όλα συγκλίνουν.

Όπως ένα κρασί, όπου η οξύτητα, το σώμα και η ισορροπία συναντιούνται στο τέλειο σημείο, το άρωμα αυτό γεννήθηκε για να αποτυπώσει το απόλυτο σύνολο.

Ο δημιουργός οραματίστηκε αρχικά ένα άρωμα εμπνευσμένο από τον κόσμο της οινογνωσίας και την τέχνη της εξέλιξης, που απευθύνεται σε μια «εκπαιδευμένη μύτη» που αναζητά βάθος, λεπτομέρεια και χαρακτήρα, παραπέμποντας στον τρόπο με τον οποίο ένας sommelier αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσα από την όσφρηση.

Το «Somma» είναι unisex μια πρόταση που κινείται ανάμεσα στο niche luxury και στην artisanal δημιουργία και αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία της σειράς λειτουργώντας ως βάση για το brand.

Παράλληλα, βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης και δοκιμών δύο ακόμη αρώματα- ένα ανδρικό κι ένα γυναικείο αντίστοιχα- τα οποία όμως χρειάζονται χρόνο ωρίμασης πριν πάρουν την τελική τους μορφή και υπολογίζεται πως θα κυκλοφορήσουν το Καλοκαίρι.

«Η φιλοσοφία είναι η ελεγχόμενη ανάπτυξη, με έμφαση στην ποιότητα και όχι στη μαζική διάθεση», υπογραμμίζει ο δημιουργός.

«Θέλω να είναι μια μικρή, χειροποίητη σειρά με χαρακτήρα και πολυπλοκότητα, που να αφηγείται ιστορίες και μνήμες μέσα από τα αρώματα. Απευθύνεται σε όσους εκτιμούν την ποιότητα και την προσωπική αφήγηση, χωρίς να είναι απλώς ένα εμπορικό προϊόν».

Ένα project που γίνεται brand

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μιχάλης Καπράνος στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου brand που θα ενσωματώνει την προσωπικότητα και την αισθητική του, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στους λάτρεις του κρασιού, αλλά να απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό που αγαπά την κομψότητα ενός διακριτικού αρώματος, που δεν επιβάλλεται αλλά παραμένει.

Tα αρώματα θα είναι διαθέσιμα μέσω e-shop και στη συνέχεια σε επιλεγμένα φυσικά σημεία.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, έχουν ήδη γίνει πρώτες διερευνητικές επαφές με επιλεγμένα σημεία πώλησης, με στόχο μια προσεκτική και σταδιακή τοποθέτηση στην αγορά.

Φυσικά, το επιχειρηματικό σκέλος του εγχειρήματος, έχει, όπως παραδέχεται δυσκολίες αφού οι γραφειοκρατικές, πρακτικές και τεχνικές προκλήσεις είναι μεγάλες.

Υπάρχουν αυστηρά νομικά πλαίσια, πιστοποιήσεις, κανονισμοί και διαδικασίες που απαιτούν χρόνο, γνώση και κόστος.

Παράλληλα, το οικονομικό κομμάτι είναι εξίσου απαιτητικό: οι πρώτες ύλες, οι δοκιμές, η παραγωγή, η συσκευασία και το branding χρειάζονται σημαντική επένδυση από την αρχή.

Στην πράξη, η χρηματοδότηση προέρχεται συνήθως από προσωπικά κεφάλαια, σταδιακή αυτοχρηματοδότηση ή μικρές συνεργασίες.

Ο Μιχάλης Καπράνος, έχει διακρίνει πως η δραστηριοποίηση στο χώρο της αρωματοποιίας παιτεί υπομονή, μεθοδικό σχεδιασμό και ξεκάθαρο όραμα.

Πρόκειται για ένα πεδίο που δεν προσφέρει άμεσα αποτελέσματα, αλλά προϋποθέτει μακροπρόθεσμη εξέλιξη και συνεχή ωρίμανση.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισε μέχρι σήμερα ήταν ακριβώς αυτή η διαδικασία ωρίμανσης του αρώματος — μια φάση καθοριστική για την ποιότητα και την ταυτότητα του τελικού προϊόντος.

Στο παρελθόν, υπήρξαν προσπάθειες που δεν οδήγησαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα, γεγονός που οδήγησε ακόμη και στην απόσυρση ενός αρώματος.

Παράλληλα, η πολυπλοκότητα της νομικής έγκρισης και ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων βημάτων αποδείχθηκαν πολύ μεγαλύτεροι από ό,τι αρχικά είχε υπολογιστεί.

Αυτές οι εμπειρίες, ωστόσο, λειτούργησαν ως πολύτιμα μαθήματα, ενισχύοντας την κατανόηση της σημασίας της σωστής προετοιμασίας και της υπομονής ως βασικά «καύσιμα» για την εξέλιξη μιας ιδέας.

Οπως ξεκαθαρίζει, η προσωπική του συμβολή επικεντρώνεται κυρίως στη σύλληψη της αρχικής ιδέας, τον καθορισμό της αρωματικής κατεύθυνσης και τη δημιουργία του concept κάθε αρώματος.

Καθώς το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης και η τεχνική πλευρά της σύνθεσης απαιτεί εξειδικευμένη γνώση, η συνεργασία με έμπειρους επαγγελματίες κρίνεται απαραίτητη, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι τεχνικά άρτιο και υψηλής ποιότητας.

Η δημιουργία ενός αρώματος αποτελεί μια διαδικασία εξίσου τεχνική και καλλιτεχνική, όπου στόχος είναι να διατηρείται αναλλοίωτη η προσωπική σφραγίδα σε κάθε δημιουργία. Το εγχείρημα αποδεικνύεται απαιτητικό, καθώς συγκεκριμένες νότες —ιδίως τα εσπεριδοειδή και τα ξύλα— χρειάστηκαν πολλαπλές δοκιμές μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ισορροπία ανάμεσα στη φρεσκάδα, τη διάρκεια και τη φωτεινότητα, χωρίς αιχμηρές αποχρώσεις.

Η σκέψη για επέκταση του project υπάρχει ήδη πάντως, αφού ο sommelier και φέρελπις δημιουργός αρωμάτων, εξετάζει την ιδέα να δημιουργήσει αρώματα χώρου ή αυτοκινήτου, αξιοποιώντας υλικά και υπολείμματα από τις βασικές συνθέσεις του.

Προς το παρόν, όμως, βρίσκεται σε στάδιο διερεύνησης.

Το προσωπικό του όνειρο για την επόμενη δεκαετία είναι σαφές: Να διευρυνθεί η σειρά, να γεννηθούν νέα αρώματα, νέες συνεργασίες κι εκπαιδευτικά σεμινάρια, ώστε να χτιστεί μια ταυτότητα που θα ταξιδέψει και εκτός συνόρων—όπως ταξιδεύει και ο ίδιος πίσω από κάθε μπουκάλι κρασί και κάθε νέα νότα.

Εμπνέεται από τη φρεσκάδα και το βάθος: Κουμκουάτ και περγαμόντο για φωτεινές νότες, βανίλια, κέδρο και βέτιβερ για ζεστασιά και ξυλώδη αίσθηση.

Αν έπρεπε να συμπυκνώσει όλη τη σειρά σε τρεις λέξεις, θα επέλεγε: Ισορροπία, μνήμη, πολυπλοκότητα. Λέξεις που συμπίπτουν με τη δική του αισθητική, αλλά και με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη γεύση και την όσφρηση.

«Υπάρχουν αρώματα που μένουν χαραγμένα στη μνήμη μου, όπως η βανίλια, το ώριμο ροδάκινο, η ντομάτα κ.α», αναφέρει συνοψίζοντας πως αυτά τα στοιχεία τον έχουν εμπνεύσει τόσο στη δουλειά του ως sommelier όσο και στη δημιουργία αρωμάτων, γιατί συνδέουν αισθήσεις με μνήμες, όπως ακριβώς ένα κρασί.



Τα συστατικά... ενός sommelier

Ο Μιχάλης Καπράνος, γεννήθηκε στην Κατερίνη και απέκτησε πτυχίο Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Έχει πιστοποιήσεις από εξειδικευμένες σχολές του εξωτερικού σε τομείς όπως το ελαιόλαδο, το κρασί, τα αρώματα, το νερό, τα spirits, το sake, το sherry και τον καφέ.

Παράλληλα, έχει ολοκληρώσει σεμινάρια πανεπιστημιακού επιπέδου στις ΗΠΑ με έμφαση στην οινική εκπαίδευση και την αισθητηριακή ανάλυση.

Aπό το 2023 έως και τον Δεκέμβρη του 2025, επιμελήθηκε την κάβα των 600 ετικετών κρασιού και 30 ετικετών ελαιολάδου του Makris Athens, με φιλοσοφία προσανατολισμένη στο terroir — την ανάδειξη του τόπου και των παραγόντων που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα ενός κρασιού. Η οπτική αυτή καλλιεργήθηκε μέσα από την εμπειρία του στα Hytra, CtC και σε τριάστερα εστιατόρια της Ευρώπης.

Έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα μικρά οινοποιεία και στις λιγότερο προβεβλημένες περιοχές, καθώς η πρακτική του στα Geranium, Zilte, The Jane και Cheval Blanc ενίσχυσε την πίστη του ότι «το κρασί πρέπει να αφηγείται την ιστορία ενός τόπου».

Είναι ενταγμένος στο ελβετικό wine club 67 Pall Mall, ενώ παράλληλα οργανώνει εβδομαδιαίες θεματικές οινογευσίες που συνδέουν τα μεσογειακά πιάτα με αυτόχθονες ποικιλίες και πραγματοποιεί εκπαιδευτικές συνεδρίες με στόχο να εξοικειώσει το διεθνές κοινό με τα ελληνικά ορεινά κρασιά και τις αρχέγονες μεθόδους οινοποίησης.

Το «αρωματικό αποτύπωμα» του βρίσκεται σε ένα τρίπτυχο που τον ακολουθεί χρόνια: Γλυκά μπαχαρικά, εσπεριδοειδή και ξύλο.

Την περίοδο αυτή φορά Buchart Colbert, ένα άρωμα μικρής αλλά εξαιρετικής παραγωγής, με αρωματικό προφίλ που αναπτύσσεται σταδιακά—ένα χαρακτηριστικό που, όπως παραδέχεται, βρίσκεται στον πυρήνα της δικής του φιλοσοφίας.

Αν δεν ήταν sommelier ή δημιουργός αρωμάτων, θα ήταν ταξιδιώτης, συνειδητοποιεί, στο κλείσιμο της συζήτησής μας... Κάποιος που αναζητά μυρωδιές, εμπειρίες και πολιτισμούς, ως μια ανάγκη που, όπως αφήνει να εννοηθεί, ίσως εξηγεί και το γιατί οδηγείται ξανά και ξανά στη δημιουργία.

