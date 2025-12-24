Σε συμφωνία για την πώληση του 65% της εταιρείας λιπαντικών Castrol στην αμερικανική επενδυτική εταιρεία Stonepeak, έναντι περίπου 6 δισ. δολαρίων, κατέληξε η BP - μια σημαντική κίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος αποεπενδύσεων ύψους 20 δισ. δολαρίων που δρομολογεί η εταιρεία με στόχο τη μείωση του χρέους και την ενίσχυση των αποδόσεών της.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, αποτιμά την Castrol στα 10,1 δισ. δολάρια και αποτελεί την πιο φιλόδοξη πώληση περιουσιακού στοιχείου μέχρι σήμερα από τον βρετανικό ενεργειακό κολοσσό, που επιδιώκει να απλοποιήσει τις δραστηριότητές του και να περιορίσει τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έπειτα από χρόνια υστέρησης έναντι των ανταγωνιστών σε επίπεδο απόδοσης της μετοχής.

Η BP θα διατηρήσει ποσοστό 35% σε μια νέα κοινοπραξία (joint venture) που θα συσταθεί με τη Stonepeak, το οποίο θα μπορεί να πουλήσει μετά από περίοδο «κλειδώματος» (lock-in) δύο ετών.

Η μετοχή της BP σημείωσε άνοδο άνω του 1% την Τετάρτη μετά την ανακοίνωση, αλλά πολύ γρήγορα απόλεσε τα κέρδη της.

Παρότι η συμφωνία αποτιμά την Castrol περίπου στα 10 δισ. δολάρια, η επιχειρηματική αξία (enterprise value) της «ψαλιδίζεται» περίπου στα 8 δισ. δολάρια μετά τις προσαρμογές λόγω των δικαιωμάτων μειοψηφίας και τις υποχρεώσεις της εταιρείας, σύμφωνα με έκθεση αναλυτών της RBC την Τετάρτη.

«Συνεχίζουμε να αμφισβητούμε το σκεπτικό (πέρα από τον πολλαπλασιαστή) της πώλησης αυτού του ιδιαίτερα παραγωγικού ταμειακά, χαμηλής μεταβλητότητας και χαμηλής κεφαλαιακής έντασης περιουσιακού στοιχείου, καθώς τελικά αυτό είναι επιζήμιο για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του μερίσματος και την ποιότητα των κερδών της επιχείρησης», αναφέρουν οι αναλυτές της RBC στην έκθεσή τους.

«Τα επιταχυνόμενα μερίσματα τώρα θα βοηθήσουν στη μείωση του χρέους, αλλά σαφώς εις βάρος των ταμειακών ροών στο μεσοπρόθεσμο διάστημα», προσθέτουν.

Η πώληση, η οποία περιλαμβάνει 800 εκατ. δολάρια για επιταχυνόμενες πληρωμές μερισμάτων, έρχεται αφού η BP έθεσε νωρίτερα φέτος υπό επανεξέταση τη μονάδα λιπαντικών με ιστορία ενός αιώνα, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής εστίασης της στον βασικό τομέα δραστηριότητάς της, δηλαδή στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο.

Η BP θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την πώληση για να μειώσει το χρέος της, όπως ανακοίνωσε η βρετανική εταιρεία.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος αποεπενδύσεων, η BP έχει δεσμευθεί να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 20 δισ. δολαρίων, ώστε να μειώσει το καθαρό της χρέος από τα 26 δισ. δολάρια σε επίπεδα μεταξύ 14 δισ. και 18 δισ. δολαρίων έως το τέλος του 2027.

Μετά τη συμφωνία για την Castrol, τα έσοδα από αποεπενδύσεις της BP, που έχουν ολοκληρωθεί ή ανακοινωθεί, ανέρχονται συνολικά σε περίπου 11 δισ. δολάρια.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Stonepeak ανέφερε ότι το Canada Pension Plan Investment Board θα επενδύσει έως 1,05 δισ. δολάρια στο πλαίσιο της συμφωνίας και θα αποκτήσει έμμεση συμμετοχή στην Castrol.

Το Reuters είχε μεταδώσει τον Νοέμβριο ότι η BP βρισκόταν σε συνομιλίες με τη Stonepeak για την πώληση της Castrol. Η Wall Street Journal και οι Financial Times μετέδωσαν πρώτες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας αργά το βράδυ της Τρίτης.

