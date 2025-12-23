Πρόστιμο ύψους 255,7 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγοράς της Ιταλίας (AGCM) στην ιρλανδική αεροπορική εταιρεία Ryanair, κρίνοντας ότι καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά, παρεμποδίζοντας τη δραστηριότητα ταξιδιωτικών γραφείων και διαμεσολαβητών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιμονοπωλιακής Αρχής, η εταιρεία χαμηλού κόστους εφάρμοσε από το 2022 μια «σύνθετη και συστηματική στρατηγική» με στόχο να αποτρέψει ή να δυσχεράνει την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων από τον ιστότοπό της μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων.

Αρχικά, η Ryanair εισήγαγε διαδικασίες αναγνώρισης προσώπου για τους τελικούς επιβάτες εισιτηρίων που είχαν αγοραστεί μέσω πρακτορείων, επιβαρύνοντας σημαντικά τη δραστηριότητά τους. Από το 2023, προχώρησε σε μαζικές διαγραφές λογαριασμών που συνδέονταν με ταξιδιωτικά γραφεία ή σε μπλοκάρισμα των τρόπων πληρωμής τους.

Παράλληλα, επέβαλε στα πρακτορεία ειδικές συμφωνίες συνεργασίας, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να συνδυάζουν πτήσεις της Ryanair με άλλες τουριστικές υπηρεσίες, όπως ασφάλιση ταξιδιού ή πτήσεις διαφορετικών αεροπορικών εταιρειών.

Όπως επισημαίνει η AGCM, όσα πρακτορεία αρνούνταν να υπογράψουν τις συμφωνίες αυτές βρέθηκαν αντιμέτωπα με «επιθετική επικοινωνιακή τακτική», ενώ σε αρκετές περιπτώσεις αποκλείστηκαν προσωρινά από τη δυνατότητα πραγματοποίησης κρατήσεων μέσω του ιστότοπου της εταιρείας.

Η Αντιμονοπωλιακή Αρχή τονίζει ότι η Ryanair εκμεταλλεύτηκε το ισχυρό μερίδιο που κατέχει στην ιταλική αγορά αερομεταφορών, καθώς περίπου το 40% των επιβατών που ταξιδεύουν από και προς την Ιταλία χρησιμοποιούν την εταιρεία, προκειμένου να επιβάλει μονομερώς τους παραπάνω περιορισμούς, επηρεάζοντας αρνητικά τον ανταγωνισμό και τις επιλογές των καταναλωτών.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πρακτικές αυτές περιόρισαν τη δυνατότητα των ταξιδιωτικών πρακτόρων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να προσελκύουν διαδικτυακή επισκεψιμότητα, οδηγώντας σε μείωση του ανταγωνισμού και της ποικιλίας στην αγορά.

Πέραν του χρηματικού προστίμου, η AGCM διέταξε τη Ryanair να παύσει άμεσα κάθε πρακτική που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και να απέχει από την επανάληψή της στο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

