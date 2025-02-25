Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίησή του βρίσκεται το εμβληματικό έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ-Helexpo στη Θεσσαλονίκη, καθώς η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του Υπερταμείου ολοκλήρωσε τη διαδικασία για την ανάδειξη τεχνικού, νομικού και χρηματοοικονομικού συμβούλου.

Ανάδοχος αναδείχθηκε η σύμπραξη εταιρειών «HILL - ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - TrB A.E. – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Lamda S.A.».

Το έργο που θα υλοποιηθεί με σύμπραξη δημοσίων & ιδιωτικών πόρων, αποτελεί τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Θεσσαλονίκη και περιλαμβάνει τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου 100 στρεμμάτων, εκθεσιακών και συνεδριακών εγκαταστάσεων, επιχειρηματικού κέντρου, ξενοδοχείου και υπόγειων χώρων στάθμευσης.

Το εμβληματικό project της ανάπλασης της ΔΕΘ, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 300 εκατ. ευρώ, θα αποτελέσει καταλύτη περιφερειακής ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη και συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα, δεδομένου ότι θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την εμπειρία των επισκεπτών, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της πόλης, ως συνεδριακού προορισμού και θα δημιουργεί περισσότερες από 1.500 θέσεις εργασίας/έτος.

Επιπλέον, λόγω της ενίσχυσης του επαγγελματικού τουρισμού με αναβαθμισμένο περιεχόμενο για τους επισκέπτες, θα συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου συνολικά.

Η ανάπλαση της ΔΕΘ ενσωματώνει με ισορροπημένο τρόπο τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς 100.000 τ.μ. δημόσιου χώρου πρασίνου και πυκνής φύτευσης θα αποδοθούν στους πολίτες με στόχο τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου στο κέντρο της πόλης, ενώ η κατασκευή των υποδομών θα πραγματοποιηθεί με βιώσιμες προδιαγραφές.

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου (PPF) έχει αναλάβει την ωρίμανση και τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και την υπογραφή της σύμβασης με το επενδυτικό σχήμα που θα προκύψει από τον διαγωνισμό και θα αναλάβει την ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ-HELEXPO, μέσω σύμβασης παραχώρησης.

To Growthfund, σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO, παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του Έργου και έχουν εκτελέσει το χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής, βάσει προγραμματισμού. Ανακεφαλαιώνοντας τα βασικά milestones:

- Α’ εξάμηνο 2024: Οριστικοποίηση μείγματος χρηματοδότησης, ενσωμάτωση των θέσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή ενέκρινε την ένταξη της Ανάπλασης της ΔΕΘ, στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας με εξασφάλιση πόρων έως €120.000.000 (αθροιστικά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Περιφερειακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Κεντρικής Μακεδονίας) που αναλογούν περίπου στο 1/3 του Έργου.

- Εντός του Β’ εξαμήνου του 2024 υπογράφτηκε η τριμερής σύμβαση μεταξύ της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF), Υπερταμείου και ΔΕΘ HELEXPO, δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός για τον τεχνικό, χρηματοοικονομικό και νομικό σύμβουλο για την ωρίμανση και την προετοιμασία των τευχών του διαγωνισμού.

- Εντός του Α΄ εξαμήνου του 2025 αναμένεται να έχει δημοσιευθεί το τεύχος του Διαγωνισμού.

- Έως το Α’ εξάμηνο του 2026 προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί ο Διαγωνισμός και να έχει προχωρήσει η διαδικασία ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.

- Το Β’ εξάμηνο 2026 αναμένεται να έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο ώστε να ξεκινήσει η εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται για την αδειοδότηση και την εκκίνηση του κατασκευαστικού έργου.. Το Έργο θα υλοποιείται και θα παραδίδεται τμηματικά, ώστε να μην διακοπεί η λειτουργία του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

- Έως το 2031 εκτιμάται πως θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών.



Πηγή: skai.gr

