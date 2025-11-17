ElvalHalcor: Στα 2,741 δισ. ευρώ οι ενοποιημένες πωλήσεις το εννεάμηνο του 2025

Σε 2,741 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις την ElvalHalcor το εννεάμηνο του 2025, αυξημένες κατά 5,8% σε σύγκριση με 2,590 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024. Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτελέσματα μετάλλου και λοιπά έκτακτα κέρδη και ζημίες (a-EBITDA) αυξήθηκαν κατά 5,1%, φτάνοντας τα 189,2 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2025 έναντι 180,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι αυξημένοι όγκοι πωλήσεων και οι βελτιωμένες τιμές κατεργασίας συνέβαλαν στη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων του ομίλου. Ωστόσο, το υψηλότερο ενεργειακό κόστος και το δυσμενές μίγμα πωλήσεων επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία του ομίλου. Τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλου ανήλθαν σε κέρδος 6,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους λόγω των υψηλότερων τιμών LME, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 191,0 εκατ. ευρώ έναντι 173,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024.

Η μείωση του καθαρού δανεισμού του ομίλου κατά 48,5 εκατ. ευρώ από την 30.09.2024, σε συνδυασμό με τα χαμηλότερα επιτόκια, οδήγησαν σε μείωση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους κατά 22,5%, στα 26,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, από 34,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024.

Ο συνολικός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 686 εκατ. ευρώ έναντι 788,8 εκατ. ευρώ στις 30.09.2024 και, αντίστοιχα, ο καθαρός δανεισμός σε 643,0 εκατ. ευρώ από 691,5 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή επιτεύχθηκε μέσω της ισχυρής κερδοφορίας και των περιορισμένων επενδύσεων (57,7 εκατ. ευρώ), παρά τη σημαντική καταβολή μερισμάτων ύψους 33,8 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 125% σε σχέση με το 2024). Ενώ η διαχείριση κεφαλαίου κίνησης παραμένει υψηλή προτεραιότητα και για τους δύο κλάδους, οι υψηλές τιμές LME, η ακανόνιστη ροή πρώτων υλών και η εποχικότητα επηρέασαν και τους δύο κλάδους.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 98,1 εκατ.ευρώ για το εννεάμηνο του 2025, έναντι 75,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 93,6 εκατ. ευρώ για την περίοδο (ή 0,2499 ευρώ ανά μετοχή) από 70,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (ή 0,1891 ευρώ ανά μετοχή).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο γενικός διευθυντής του κλάδου αλουμινίου, Νικόλαος Καραμπατέας, δήλωσε: «Μετά το επιτυχημένο πρώτο εξάμηνο του 2025, ο κλάδος αλουμινίου συνέχισε την ανοδική του πορεία με αυξημένο όγκο πωλήσεων σε απαιτητικούς τομείς, ιδιαίτερα στην άκαμπτη και εύκαμπτη συσκευασία. Αξιοποιήσαμε περαιτέρω τη δυναμικότητα του εργοστασίου μας, μετά την ολοκλήρωση των πρόσφατων επενδύσεών μας. Κατά το τρίτο τρίμηνο παρακολουθήσαμε στενά τις διεθνείς εμπορικές συνθήκες, οι οποίες επηρεάστηκαν αναπόφευκτα από την επιβολή δασμών στις εισαγωγές των ΗΠΑ. Παρά το δυσμενές αυτό περιβάλλον, η οικονομική μας επίδοση παραμένει ισχυρή, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική μας να επενδύσουμε στην επέκταση της παραγωγικής μας δυναμικότητας και στις προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες, καθώς και να χτίσουμε ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας. Με βάση αυτή τη δυναμική, συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητά μας, δημιουργώντας βιώσιμη αξία μαζί με τους ανθρώπους μας, τους πελάτες μας και τους λοιπούς συμμέτοχους».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο γενικός διευθυντής του κλάδου χαλκού, Πάνος Λώλος, ανάφερε: «Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, ο κλάδος χαλκού παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις, αυξάνοντας τον όγκο πωλήσεων. Το οικονομικό περιβάλλον παρέμεινε απαιτητικό, καθώς η απειλή των δασμών των ΗΠΑ και η επιβολή συντελεστή 50% τον Αύγουστο επηρέασαν τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και αύξησαν την αβεβαιότητα. Αυτό επηρέασε περαιτέρω τους κλάδους στους οποίους κυρίως δραστηριοποιείται η εταιρεία, όπως οι βιομηχανικές εφαρμογές και ο τομέας των κατασκευών. Ωστόσο, οιεπιδόσεις μας παρέμειναν ισχυρές, καθώς επικεντρωθήκαμε στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με έμφαση στη βελτίωση του κόστους και στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Η πρόσφατη ολοκλήρωση του επενδυτικού μας προγράμματος στη θυγατρική Sofia Med ενισχύει τη θέση του κλάδου, επεκτείνοντας τη δυναμικότητα και το πελατολόγιό μας, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τη βιωσιμότητα των λειτουργιών μας».

