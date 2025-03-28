Ελληνικό μάρμαρο: Δυναμική η παρουσία της Ελλάδας στη Xiamen Stone Fair 2025

Δυναμική ήταν η συμμετοχή της χώρας μας στην Διεθνή Έκθεση μαρμάρου και φυσικών πετρωμάτων Xiamen Stone Fair 2025 που πραγματοποιήθηκε στο «Xiamen International Conference and Exhibition Center» στην Κίνα, από τις 16 έως τις 19 Μαρτίου 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η φετινή διοργάνωση φιλοξένησε σε συνολική εκθεσιακή επιφάνεια 191.000 τ.μ., περισσότερους από 2.000 εκθέτες από 56 χώρες και προσέλκυσε πάνω από 150.000 επισκέπτες από 120 χώρες.

Η Enterprise Greece, στο πλαίσιο της υλοποίησης του τριετούς στρατηγικού σχεδίου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού μαρμάρου και την προβολή του στις διεθνείς αγορές , ήταν εκεί για δεύτερη διαδοχική χρονιά, διοργανώνοντας την εθνική συμμετοχή της Ελλάδας στην έκθεση.

Όπως σημειώνεται, «ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η στοχευμένη επικοινωνιακή καμπάνια της Ελλάδας με το εμβληματικό μήνυμα Greek Marble | Then. Now. Forever., η οποία κυριάρχησε στον κεντρικό εκθεσιακό χώρο (Central Hall), ενισχύοντας τη δυναμική και ενιαία εικόνα της ελληνικής συμμετοχής. Τα περίπτερα των Ελλήνων εκθετών, εντυπωσιακά σε σχεδιασμό και αισθητική, ξεχώρισαν μεταξύ των πιο ελκυστικών και επιβλητικών παρουσιών της διοργάνωσης».

Στην έκθεση συμμετείχαν οι εξής ελληνικές εταιρείες, καλύπτοντας συνολική εκθεσιακή επιφάνεια 810 τ.μ.: DANAE LTD - BIRROS HELLENIC MARBLE GROUP, NOBLE EARTH MOSCHOU, PAVLIDIS SINGLE MEMBER S.A. MARBLE-GRANITE, MARMYK ILIOPOULOS S.A., F.H.L. I. KIRIAKIDIS MARBLES - GRANITES S.A., STONE GROUP INTERNATIONAL, IKTINOS HELLAS S.A., DERMITZAKIS BROS S.A., M.V.M. GALANIS P.C., AGHIA MARINA MARBLE LTD - DIMITRIOS PERRAKIS, NORDIA MARBLE S.A.

Η αγορά της Κίνας

Η αγορά της Κίνας διατηρεί τη θέση της ως η κυριότερη αγορά εισαγωγής ελληνικών μαρμάρων, απορροφώντας το 68% περίπου των συνολικών ελληνικών εξαγωγών το 2024, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της συγκεκριμένης αγοράς για τον κλάδο.

«Η δυναμική παρουσία της Ελλάδας στη Xiamen Stone Fair 2025 επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη διεθνή αναγνώριση και το κύρος του ελληνικού μαρμάρου, το οποίο συνδυάζει ποιοτική υπεροχή, διαχρονική αξία και αισθητική μοναδικότητα» καταλήγει η ανακοίνωση.

