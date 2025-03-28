Goat Coffee Roasters: Η ταχύτατα αναπτυσσόμενη αλυσίδα που φέρνει στο φλιτζάνι το 5ο κύμα καφέ

Η επόμενη στάση για καφέ λέγεται Goat Coffee Roasters. Είναι η ταχύτατα αναπτυσσόμενη αλυσίδα καφέ που μόλις σε ενάμιση χρόνο ζωής μετρά ήδη 18 καταστήματα σε λειτουργία, ενώ άλλα τέσσερα είναι υπό κατασκευή.

Στόχος του ιδρυτή και διευθύνοντα συμβούλου της αλυσίδας, Κωνσταντίνου Λιάσκου, είναι μέχρι το τέλος του 2025 να λειτουργούν 35 καταστήματα με franchise που θα προσφέρουν υπηρεσίες specialty καφέ στο καλύτερο δυνατό επίπεδο.

Τα πλεονεκτήματα του franchise

Η εταιρεία επιδιώκει να προσελκύσει νέους επιχειρηματίες στην αλυσίδας της προσφέροντας ένα απόλυτα δομημένο πακέτο franchise, το οποίο εκτός από το γνωστό και ισχυρό brand, περιλαμβάνει τον κορυφαίας ποιότητας καφέ, με single origins ποικιλίες που καβουρδίζονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρείας, χρησιμοποιώντας ανώτερης ποιότητας πρώτες ύλες.

Επιπλέον, τα καταστήματα της αλυσίδας έχουν καινοτόμο design, που ανατρέπει τα καθιερωμένα, ενώ ο εξοπλισμός είναι σύγχρονος και υψηλών προδιαγραφών.

Παράλληλα, παρέχεται ολοκληρωμένη εκπαίδευση τόσο στο εκπαιδευτικό κέντρο της μητρικής εταιρείας, όσο και in-store στο εκάστοτε κατάστημα για τον franchisee και το προσωπικό του. Παρέχεται, επίσης, πλήρης και συνεχής υποστήριξη.

Οι παραπάνω υποδομές, υλικοτεχνικές και ανθρώπινες, εναρμονίζουν το concept με την φιλοσοφία και τις αρχές του 5ου κύματος του καφέ.

Το πακέτο franchise, επίσης, περιλαμβάνει:

• Ευρεία αποκλειστικότητα περιοχής

• Εξαιρετικά συμπιεσμένη αρχική επένδυση

• Εύρεση και αξιολόγηση καταστημάτων, μετά από εμπεριστατωμένη εμπορική μελέτη

• Δυνατότητα παράδοσης καταστήματος με το κλειδί στο χέρι

• Μηδενικά royalties και marketing fees

Τα καταστήματα εφοδιάζονται με μια ευρεία γκάμα συνοδευτικών προϊόντων, από πίτες, κουλούρια, κριτσίνια και cupcakes.

Η κατσίκα που χοροπηδούσε

Έμπνευση για το πρωτότυπο όνομα της αλυσίδας Goat Coffee Roasters, είναι μια ιστορία που έχει τις ρίζες της στα βάθη των αιώνων και έχει να κάνει με το πώς ανακαλύφθηκαν οι διεγερτικές ιδιότητες του αγαπημένου ροφήματος, που χωρίς αυτό ο σύγχρονος άνθρωπος δεν ξεκινά την ημέρα του.

Λέγεται ότι γύρω στο 850 μ.Χ. ένας βοσκός στην Αιθιοπία παρατήρησε τις κατσίκες τους να χοροπηδάνε και να μην κοιμούνται τα βράδια.

Σύμφωνα με τον μύθο, ο ίδιος δεν μπορούσε να εξηγήσει το φαινόμενο και απευθύνθηκε στους καλογέρους ενός γειτονικού μοναστηριού για να του δώσουν μια απάντηση.

Αυτοί, αφού παρατήρησαν τα ζώα και τις κινήσεις τους στη διάρκεια της ημέρας, κατάλαβαν ότι πίσω από την ανεξήγητη αυτή συμπεριφορά κρύβονταν οι ιδιότητες των σπόρων του καφεόδεντρου που μασούσαν οι κατσίκες, οι οποίοι μοιάζουν με κεράσια.

Και κάπως έτσι οι ανήσυχες κατσίκες σύστησαν στην ανθρωπότητα τον αγαπημένο καφέ!

Είναι μια πολύ όμορφη ιστορία για το ξεκίνημα μιας εταιρείας, που διεκδικεί δυναμικά τη δική της θέσης στον πολύ ανταγωνιστικό αυτό χώρο, φέρνοντας στους φανατικούς coffee lovers αυτό που ονομάζεται 5ο κύμα καφέ, δηλαδή όλη την πρόοδο και όλες τις εξελίξεις της βιομηχανίας του καφέ στο φλυτζάνι τους!

Ποιος είναι ο ιδρυτής του Goat Coffee Roasters

Η απόφαση του Κωνσταντίνου Λιάσκου να εμπλακεί στον χώρο της εστίασης δεν ήταν καθόλου τυχαία. Για την ακρίβεια, ήταν μάλλον μονόδρομος, αφού από την εποχή που ήταν μαθητής, όταν τελείωνε η σχολική χρονιά, εργαζόταν σε καταστήματα της περιοχής του, κοντά στη Χαλκίδα.

«Στα 22 μου χρόνια αποφάσισα ότι αυτό που αγαπάω πιο πολύ, θέλω πλέον να το κάνω δικό μου με μία δική μου κίνηση» λέει ο ίδιος, περιγράφοντας πώς το 2010 πήρε δάνειο και κατάφερε να ανοίξει το πρώτο του κατάστημα takeaway στην περιοχή της Νέας Λαμψάκου Χαλκίδας.

Από κει και πέρα, τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους. Το 2016 ο κ. Λιάσκος μπήκε στον χώρο της χονδρικής πώλησης και επεξεργασίας καφέ με την πρώτη του παρουσία στην HORECA, κερδίζοντας πελάτες, με τους οποίους έχει καταφέρει να συνεργάζεται ακόμη και σήμερα.

Στο τέλος του 2023 αποφάσισε να μπει στο franchise με την επωνυμία Goat Roasters Coffee, βάζοντας τα θεμέλια μιας δυναμικά ανερχόμενης επιχείρησης στον χώρο της εστίασης που τόσο καλά γνωρίζει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.