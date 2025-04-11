Τράπεζες: Το 98% των συναλλαγών γίνεται πλέον εκτός καταστημάτων

Χρηματοδοτικά εργαλεία, ανθρώπινος παράγοντας, logistics, αλλά κυρίως θέληση των στελεχών των επιχειρήσεων να αλλάξουν και να μετασχηματιστούν ψηφιακά. Αυτά ήταν τα βασικά σημεία που ανέλυσαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων σε συζήτηση για την ψηφιακή πρόοδο τα τελευταία χρόνια, η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 10oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Λαμβάνοντας πρώτος τον λόγο, ο Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, Chief Digital Officer, Alpha Bank, ανακοίνωσε κάποια ενδιαφέροντα νούμερα που δείχνουν την ψηφιακή πρόοδο που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η τράπεζα: Το 98% των συναλλαγών εν έτει 2025 γίνεται πλέον εκτός καταστημάτων, ενώ το ποσοστό των πωλήσεών της που έγιναν ψηφιακά το πρώτο τρίμηνο του 2025 έφτασε το 32%, ξεπερνώντας τον μέσο όρο του ευρωπαϊκού νότου. Κατά τον ίδιο, γίνεται προσπάθεια για μείωση της γραφειοκρατίας στις λειτουργίες της τράπεζας, τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα για απλοποίηση και ψηφιοποίηση λειτουργιών, παράλληλα με την έναρξη παρουσίας ενός ψηφιακού βοηθού για τους υπαλλήλους της το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως, επίσης, πρόσθεσε ο κ. Τσαρμπόπουλος, «η λιανική είναι ένα τεράστιο πεδίο για εφαρμογές τεχνολογίας και για συνέργειες, καθώς η τράπεζα έχει οικοδομήσει ένα οικοσύστημα συνεργατών μέσα από το οποίο προσφέρονται υπηρεσίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας».

Στη δική του εισήγηση, o Γρηγόρης Σκλήκας, Διευθύνων Σύμβουλος, Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό στον οποίο προχωρά τα τελευταία χρόνια ο οργανισμός, σε δομές, υποδομές, συστήματα, ακόμα και στο software, τονίζοντας ότι δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά πολύτιμο εργαλείο που θα βοηθήσει στο μέλλον. Μια από τις πρώτες αλλαγές που έλαβαν χώρα ήταν ο ψηφιακός ταχυδρόμος, η επέκταση των σημείων παρουσίας μέσω post boxes, τα οποία αποκτούν περισσότερες λειτουργίες, καθώς και η αναβάθμιση του δικτύου με στόχο μελλοντικά τα 1600 σημεία παρουσίας. Συμπλήρωσε, επίσης, ότι αναμένεται η προμήθεια 250 νέων οχημάτων και πάνω από 1300 δικύκλων για τη βελτίωση των logistics, ενώ έκανε λόγο και για πιθανή ένταξη τραπεζικών εργασιών εντός των ΕΛΤΑ, παράλληλα με τις τράπεζες και όχι σε ανταγωνισμό με αυτές.

Για ανισότητες στην πρόοδο αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό μίλησε ο Δημήτρης Πρίμπας, Γενικός Διευθυντής ΙΒΜ Ελλάδας & Κύπρου, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν κάνει σημαντικά ψηφιακά βήματα, ωστόσο ο βαθμός ωριμότητας διαφέρει, καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι τράπεζες έχουν κάνει κυρίως τα άλματα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάντα στις πιο μικρές επιχειρήσεις. Όπως πρόσθεσε, το υβριδικό cloud είναι γεγονός, μπορεί να βοηθήσει πολλές επιχειρήσεις και το επιταχύνει ακόμα περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη, την ώρα που το μεγάλο στοίχημα για το μέλλον είναι η εύρεση και αξιοποίηση προσωποποιημένων δεδομένων ανά επιχείρηση.

Για την ανθρωποκεντρική προσέγγιση των Νέων Τεχνολογιών στην ασφάλεια έκανε λόγο ο Γιώργος Μαθιός, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, ESA Security Solutions επισημαίνοντας ότι στον κλάδο αξιοποιούνται τα δεδομένα από τις κάμερες ασφαλείας, καθώς και από την «ψηφιοποίηση του ανθρώπου», δηλαδή τις πληροφορίες που προσφέρει κάθε άνθρωπος που κινείται στο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης, ειδικά στον τομέα της ασφάλειας, όπως σχολίασε, είναι πλέον η πρόληψη και όχι η εκ των υστέρων αντιμετώπιση της επικίνδυνης ενέργειας.

Ως θέμα προτεραιοτήτων και όχι χρηματοδοτικών εργαλείων χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων ο Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, Partner, Digital practice, and Co-Head, Oliver Wyman υπογραμμίζοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καταρχήν πολύ σημαντικός για να προχωρήσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Όπως ανέφερε, στις μελέτες φαίνεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι ακόμα πολύ χαμηλά στις ψηφιακές δεξιότητες και υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο βελτίωσης. Για τον ίδιο, τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι διαθέσιμα και το κράτος μπορεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο, ωστόσο τελικά η ψηφιοποίηση είναι ζήτημα προτεραιοποίησης και ταχύτητας. Ως απαραίτητη έκρινε, σε αυτό το πλαίσιο, τη συνεργασία με πανεπιστήμια και νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ αναφερόμενος στους κλάδους τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο είναι ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας και η υγεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.